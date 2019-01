Blue Monday | 10 ragioni per non darla vinta alla tristezza

Il Blue Monday è alle porte : i consigli per affrontare il giorno (e il periodo) più triste dell’anno : Gennaio è il mese dei nuovi inizi: l’avvio di un nuovo anno, il ritorno al lavoro e alla routine quotidiana dopo parecchi giorni lontano dallo stress e l’immancabile lista di buoni propositi da seguire nei successivi 365 giorni. Si aggiungono poi il portafogli alle ggerito dai regali, ma anche i sensi di colpa per i peccati di gola e spesso il calo motivazionale post-feste. Tutti questi fattori hanno spinto a decretare, ormai da qualche tempo, il ...

Blue Monday 2019 : usare il naso può salvarci da tristezza e cattivo umore : È la giornata da ‘bollino nero’ per eccellenza: lunedì 21 gennaio sarà infatti il Blue Monday, giorno in cui la tristezza raggiungerà il suo apice. Nato per volontà di un’agenzia di viaggi inglese per promuovere il turismo anche nel periodo invernale, il terzo lunedì del mese di gennaio si è guadagnato la fama del giorno più deprimente dell’anno attraverso un complesso insieme di calcoli che ha analizzato diverse variabili: il meteo e le poche ...