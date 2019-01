Amministrative | ' Per Livorno' interrompe gli indugi e prende una posizione netta

Partito Comunista Italiano - ecco la nostra posizione per le Amministrative 2019 : In merito alla discussione sulle prossime amministrative che si e aperta sulla stampa vogliamo chiarire quella che è la nostra reale posizione. Come

Elezioni Amministrative 2019 : il direttore del Mercato coperto scende in campo con una nuova lista civica : In un clima politico un po' frammentato e in attesa delle Elezioni amministrative del 2019, la sfida si fa ogni giorno più interessante. A scendere in campo, in questi giorni, con una lista civica dal ...

'Esperienze di governo locale' - a Foligno il M5s s'incontra in vista delle Amministrative : ... questo il titolo, "mira ad individuare esigenze concrete, specifiche " sottolineano i grillini - per elevare il grado di godibilità della vita cittadina, per un contatto sano con la politica e i ...

Taiwan : al voto per Amministrative - si decide anche su nome : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve