Xbox One 19H1 | in arrivo una mini tastiera virtuale

Salt and Sanctuary sarà disponibile su Xbox One dal 6 febbraio : Tramite un recente comunicato, Ska Studios ha annunciato che dal 6 febbraio il suo souls-like 2D Salt & Sanctuary sarà disponibile anche su Xbox One. BlitWorks si occuperà di questo porting che conterrà diverse aggiunte tra cui il New Game Plus, 20 boss, finali multipli e come se non bastasse modalità speciali per i veterani del gioco.Salt & Sanctuary si ispira chiaramente ai vari souls targati From Software, tuttavia riesce a mantenere ...

Resident Evil 2 : grafica a confronto su PS4 - Xbox One e PC. Quale la migliore? : L'orrore più pregiato di casa Capcom tornerà sui nostri schermi il prossimo 25 gennaio. È questa la data scelta dal colosso di Osaka per l'uscita di Resident Evil 2 su PlayStation 4, Xbox One e PC, remake del classico survival horror del 1998. Un remake per forza di cose attesissimo dai fan di vecchia data e da quelli più giovani, impazienti di esplorare - forse per la prima volta - le terrificanti location della Stazione di Polizia di Raccoon ...

La mappa innevata di PUBG Vikendi ha una data di uscita per Xbox One e PS4 : È stata una lunga attesa ma, finalmente, la mappa innevata di PUBG, Vikendi, ha una data di lancio sia per Xbox che per PS4. Come segnala Dexerto, la mappa arriverà il 22 gennaio.Vikendi sarà giocabile in tutte le modalità, su PS4 e Xbox, tra una settimana. Gli sviluppatori di PUBG avevano promesso che la tanto attesa mappa innevata sarebbe arrivata a gennaio e a quanto pare sono state mantenute le promesse. La mappa è arrivata su PC il 19 ...

RESIDENT EVIL 2 DEMO : Download disponibile su Xbox One - PS4 e STEAM : Come anticipato giorni fa da Capcom, è ufficialmente disponibile per il Download gratuito la DEMO di RESIDENT EVIL 2 su Xbox One, PS4 e STEAM. RESIDENT EVIL 2: Scarica la DEMO La DEMO ha un peso di 7,9 GB circa e vi permetter di giocare per soli 30 minuti: Questa DEMO vi permetterà di provare la versione rivisitata di RESIDENT EVIL 2, avrete solo 30 minuti per completarla ma potete continuare a giocare tutte le volte che ...

Microsoft : in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? [Agg.1 Bari] : [Aggiornamento1 03/01/2018] Secondo le indiscrezioni raccolte e diffuse da Petri.com, la serie di Webcam 4K sarebbe attualmente indicata all’interno delle mura di Redmond con il nome in codice “Bari” per quanto riguarda Windows 10 (no, non è uno scherzo) e “Aruba Camera” per Surface Hub 2S. Articolo originale, Thurrott.com ha lanciato quest’oggi una nuova indiscrezione molto interessante ...

Svelate le date di uscita di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age su Xbox One e Switch : Square-Enix ha annunciato oggi che i giocatori di Nintendo Switch e Xbox One potranno mettere le mani su Final Fantasy X / X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age rispettivamente il 16 e il 30 aprile 2019.Final Fantasy X / X-2 HD Remaster include Final Fantasy X e il suo seguito X-2, ovvero due dei titoli più amati di tutta la serie. Final Fantasy X racconta la storia di Tidus, un campione di Blitzball che, con l'aiuto della ...

Square Enix ha annunciato oggi che i giocatori di Nintendo Switch e Xbox One potranno presto scoprire le indimenticabili avventure di FINAL FANTASY X / X-2 HD REMASTER e FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE rispettivamente il 16 e il 30 aprile 2019. FINAL FANTASY X / X-2 HD REMASTER include FINAL FANTASY X e il suo seguito FINAL FANTASY X-2, ovvero due

Kingdom Hearts 3 : I Trofei PS4 e Obiettivi Xbox One tradotti in italiano : Con anticipo di qualche settimana rispetto la data di uscita, vogliamo condividere con voi la lista completa, ufficiale e da noi tradotta, di tutti i Trofei PS4 e Obiettivi Xbox One di Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3: Trofei PS4 e Obiettivi Xbox One in Anteprima Sblocca tutti i Trofei / Obiettivi Inizia una nuova avventura Avventurati nell’Olimpo e completa la storia Avventurati nella Twilight Town e completa la ...

Xbox One : il supporto a mouse e tastiera è in arrivo anche per Gears 5 - PUBG - Sea of Thieves e molti altri giochi : Il supporto a mouse e tastiera è arrivato su Xbox One nel 2018 e offre la prima alternativa al gamepad standard. Nel corso dell'X018 in Messico, Microsoft ha presentato una selezione di titoli che supportano tale alternativa, confermando il supporto in arrivo più avanti per altri giochi.Come segnala Windows Central, al CES 2019, Razer, celebre produttore di accessori, ha presentato la sua nuova tastiera Turret, progettata per il gaming su Xbox ...

Razer annuncia il kit mouse e tastiera Turret per Xbox One : In occasione del CES 2019 di Las Vegas, Razer ha annunciato l ‘arrivo sul mercato del kit tastiera + mouse della famiglia Turret per Xbox One che potete vedere a seguire. Tutti i giochi supportati da mouse e tastiera su Xbox One In concomitanza con l’annuncio del kit di cui ancora non conosciamo data di uscita e prezzo, Microsoft ha aggiornato la lista dei titoli che offriranno al giocatore la possibilità di giocare con ...

Devil May Cry 5 : una nuova demo per PS4 e Xbox One è in arrivo il prossimo mese : Capcom ha pubblicato una demo di Devil May Cry 5 per Xbox One a dicembre, ma se non l'avete provata, avete ufficialmente perso la vostra occasione, in quanto la versione di prova è stata tolta dallo store Xbox, anche se è ancora riproducibile se scaricata in precedenza. Ma niente paura! Se vi siete persi questa demo - o se siete possessori di PS4 e non avete ancora messo mano al gioco - il prossimo mese riceverete un nuovo assaggio di DMC5. Come ...

Black Desert Online disponibile dal 4 marzo su Xbox One : L'MMO Black Desert Online sta avendo molto successo su PC e in molti si sono chiesti quando sarebbe approdato anche su Xbox One. Oggi Pearl Abyss ha confermato che il titolo arriverà sulla console Microsoft il 4 marzo, inoltre sono già aperti i pre-ordini sul Microsoft Store.Come riporta Gamingbolt, gli utenti potranno scegliere tra 3 differenti versioni, abbiamo la Standard ($29.99), Deluxe ($49.99) ed Ultimate ($99.99). Le edizioni Deluxe ed ...