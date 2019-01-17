Traffico Roma del 17-01-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE ALLE PORTE DI Roma SU VIA FLAMINIA DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE. Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA STESSA SITUAZIONE ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA, QUI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI POI IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 16.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE POI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. INCIDENTE ANCHE SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL QUARTACCIO, CI TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE . INCIDENTE SU VIA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE . INCIDENTE SU VIA ...
Roma : per alleggerire Traffico causa sciopero domani aperte Ztl : Roma – domani le zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere non saranno in vigore. Il transito sara’ quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione e’ stata presa dal Campidoglio per agevolare la mobilita’ durante lo sciopero del trasporto pubblico. L'articolo Roma: per alleggerire traffico causa sciopero domani aperte Ztl proviene da RomaDailyNews.
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DEI GENIERI E PIAZZA GIULIO DOUHET DIREZIONE CENTRO, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI.. DALLE 18.30 ALLE 20.30 CORTEO ALLA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DEI GENIERI E PIAZZA GIULIO DOUHET DIREZIONE CENTRO, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI.. DALLE 18.30 ALLE 20.30 CORTEO ALLA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 09:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA DALLO SVINCOLO DELL’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO DELL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 07 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 07:30 (Di giovedì 17 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’ FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E LA PONTINA . STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO A TOR DE CENCI VERSO Roma. OGGI NELLA CAPITALE SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE Roma LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E Roma CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO ...
romadailynews
fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… - vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… - cocchi2a : RT @M5S_Baroni: Ringrazio la Procura di Roma e i #Carabinieri Forestali per aver dato un duro colpo allo smaltimento criminale dei rifiuti… -
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