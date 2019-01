Smog Modena | PM10 sotto i limiti | da domani via libera ai diesel Euro 4

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Da, venerdì 18 gennaio 2019, terminano le misure emergenziali attivate adal 1° gennaio in seguito ai superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottilirilevati dalle centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria. Si sono verificate infatti le condizioni per la revoca delle misure emergenziali ovvero due giorni consecutivi (lunedì 14 e martedì 15 gennaio) in cui la concentrazione media giornaliera di polveriè rimasta al dideinormativi. Il bollettino emesso da Arpae giovedì 17 gennaio – Emilia Romagna indica pertanto bollino verde, ovvero nessuna misura emergenziale, nella provincia die nel resto della regione fatta eccezione per la provincia di Ferrara ove restano ancora in vigore i provvedimenti più restrittivi.Le misure emergenziali previste al punto 4 dell’Ordinanza ...