Roma | Federica morta in un bar per shoc kanafilattico | la legge c' è | manca comunicazione

Blastingnews

: Abbiamo perso una dolce negramarina. Addolorati per questa tragedia incredibile e vicini alla famiglia di Federica.… - Negramaro : Abbiamo perso una dolce negramarina. Addolorati per questa tragedia incredibile e vicini alla famiglia di Federica.… - Pao68Marini : Roma, Federica morta in un bar per shockanafilattico: la legge c'è, manca comunicazione - Mauro_di_Roma : RT @censore_: 25.000€ mese x 12=300.000 ad Anno; x 5 = 1,5 ml di € Qualcuno dica chi e per cosa la si potrà ricordare se non essersi messa… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) La morte diS., 16enne di Centocelle, è da attribuire ak anafilattico, conseguente il consumo di uno "shottino", ovvero un drink, che la ragazza avrebbe consumato in un bar con alcuni amici. Secondo le indagini, un ingrediente del cocktail consumato lo scorso sabato dalla vittima, è il responsabile della sua morte.era allergica al lattosio e potrebbe averlo inavvertitamente ingerito per negligenza dei barman o per materie prime non controllate. La ragazza, infatti, era conscia di poter consumare lattosio e per questo motivo avrebbe ordinato una drink al latte di cocco, usato di norma dagli allergici allo zucchero del latte. Forse però il suo drink è stato "allungato" con latte vaccino, oppure il latte di cocco utilizzato conteneva residui di latte animale, fatto sta che la reazione allergica non ha lasciato scampo alla ragazza.La richiesta degli allergeni Gli ...