sport.sky

: Mourinho: 'Appartengo al calcio di alto livello' Non sono mancati gli spunti offerti da Mourinho a beIn Sports a pa… - FansCalcio : Mourinho: 'Appartengo al calcio di alto livello' Non sono mancati gli spunti offerti da Mourinho a beIn Sports a pa… - FansCalcio : Mourinho pazzo della sua Inter: “La squadra migliore che ho allenato” - interaddict1 : Mourinho pazzo dell'Inter: 'La migliore allenata' | Sky Sport -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) In chiusura pure una critica al mercato degliri : "Si spendono tanti soldi in ogni parte del mondo per tecnici stranieri , che però allenano e non insegnano calcio . Arrivano per allenare, ...