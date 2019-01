May pronta a usare militari con no deal

Brexit - May pronta a usare militari in caso di no deal : Theresa May non intende togliere dal tavolo l'ipotesi di una Brexit no deal - come le chiede il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, ma anche alcuni suoi ministri - e anzi è pronta a far schierare 3.500 militari nelle strade britanniche con compiti ausiliari nel caso in cui questo scenario divenga realtà. Lo scrive l'Evening Standard.Il giornale fa riferimento a un piano illustrato al Parlamento dal ministro della ...

Brexit - la May ottiene la fiducia : «Pronta a lavorare con tutti» : Respinta la mozione contro il governo presentata da Corbyn. La Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306. Il governo mantiene così la maggioranza per 29...

Brexit - May pronta a rinviare il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : Inizia con l’ennesimo colpo di scena una settimana cruciale per Brexit: la premier cancella il voto a Westminster di fronte a una sconfitta annunciata. Governo riunito per decidere le prossime mosse. Nel pomeriggio dichiarazione della premier in Parlamento. Ecco gli scenari possibili di quello che orami è diventato uno psicodramma nazionale ...

Pallavolo – Brescia pronta alla super sfida di domenica 17 contro YamaMay Busto Arsizio : La Banca Valsabbina riceve una delle big del campionato per un altro scontro inedito. Le Bustocche, già impegnate in Cev, sono all’inseguimento di Novara e possono contare su atlete come Meijners, Orro, Gennari e Leonardi Archiviata la trasferta di Cremona nella quale le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia hanno conquistato un punto prezioso in chiave salvezza sul campo della Pomì Casalmaggiore, le ragazze guidate da ...