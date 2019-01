Il M5s si allena per le Europee. Con Di Battista in attacco : Sarà Alessandro Di Battista il protagonista della campagna M5s per le Europee. Secondo quanto viene riferito all'AGI, l'ex deputato 5 stelle avrà un ruolo di primo piano non solo come 'frontman' nelle iniziative a fianco del leader Luigi Di Maio, ma anche nella messa a punto della strategia politica da seguire nei prossimi mesi di campagna elettorale. Di Battista "ci metterà la testa", spiegano dai piani alti del Movimento, per ...