Francia | esplosione all'universita' di Lione | un ferito lieve

Francia : esplosione e incendio in università a Lione : Una forte esplosione, seguita da un incendio, si è verificata questa mattina nel campus dell’università di Lione, in una zona in cui sono in corso lavori di impermeabilizzazione. Vi sarebbe un ferito lieve. Le autorità riferiscono che tutto è sotto controllo e che personale e studenti sono tenuti a distanza di sicurezza. esplosione e fiamme sarebbero state originate da bombole di gas presenti nel cantiere e che sarebbero esplose sul tetto ...

Esplosione in Francia : #HelpAngelaDanceAgain - lanciata racconta fondi per aiutare Angela Grignano : lanciata raccolta di fondi per aiutare Angela Grignano, la giovane di Trapani rimasta gravemente ferita nell’Esplosione del panificio a Parigi sabato scorso. “Grazie a tutti e se volete aiutare in modo concreto donate e condividete la raccolta fondi che abbiamo appena iniziato: #HelpAngelaDanceAgain“, scrive il fratello di Angela, Tore Grignano, su Facebook. “Un giorno ti faremo leggere tutto e vedrai tutti i messaggi, le ...

Esplosione in Francia - il fratello di Angela Grignano : “E’ sedata - ma riesce ad aprire gli occhi e a riconoscerci” : “Angela è ancora è sedata. Ieri abbiamo potuto vederla per pochi secondi, ma riesce ad aprire gli occhi e a riconoscerci. E ci ha visti“: lo ha dichiarato don Giuseppe Grignano, fratello di Angela Grignano, la giovane trapanese rimasta gravemente ferita nell’Esplosione avvenuta a Parigi sabato mattina, intervenendo alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai3. Ieri la giovane è stata operata alla gamba e l’intervenuto è ...

Francia : operata l'italiana ferita. 3 morti nell'esplosione della panetteria : La giovane si trovava a Parigi da un mese e mezzo e lavorava come cameriera nel ristorante dell'hotel Ibis in attesa di proseguire la sua carriera nel mondo della danza: per dieci anni ha frequentato ...

Esplosione a Parigi - operata Angela Grignano - in Francia per lavoro. Il papà : «Sta meglio» : Il suo mondo è quello dell'arte, dello spettacolo, e questa è anche una delle ragioni che l'ha spinta, alla fine dello scorso anno, a trasferirsi in Francia. Ha avuto contatti con Cinecittà Word, con ...

Esplosione Parigi - gli amici di Angela Grignano su Fb : " Forza guerriera" - era in Francia da 1 mese e mezzo

Francia - Gilet gialli : nono sabato di proteste. Forte esplosione a Parigi : 2 morti : Protesta che comunque non avrebbe dovuto vedere Parigi fra le città più attive; e invece molti manifestanti si sono riuniti a Bercy, periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia e ...

Francia - esplosione a Parigi : la Farnesina verifica la presenza di italiani : La Farnesina sta verificando la presenza di cittadini italiani tra i feriti dell’esplosione che si è verificata questa mattina in un panificio in rue de Trévise a Parigi, nel centrale IX arrondissement. Il bilancio dell’incidente è al momento di una ventina di feriti, di cui due in gravissime condizioni. L'articolo Francia, esplosione a Parigi: la Farnesina verifica la presenza di italiani sembra essere il primo su Meteo Web.