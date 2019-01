Contenti | ma sorvegliati

huffingtonpost

(Di giovedì 17 gennaio 2019) I festeggiamenti impongono location all'altezza del compito a cui sono chiamate, cioè fare da palcoscenico e richiamare il tema dell'evento. E in uno dei giorni più importanti dalla sua nascita - con il via libera al decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 - il governo gialloverde ha pensato anche a questo. Non l'angusta stanzetta al piano terra, utilizzata solitamente per le conferenze stampa, ma la sala dei Galeoni, con i suoi bassorilievi in stucco bianco risalenti all'inizio del Novecento, quando palazzo Chigi era sede del ministero delle Colonie. La nave, con a bordo le due misure chiave della manovra, ha lasciato il porto. I cavi dell'ormeggio, che l'hanno tenuta ferma fino all'ultimo, sono rimasti sulla banchina: c'è l'accordo politico tra la Lega e i 5 Stelle, c'è la quadra su numeri e tabelle. Si parte. Anche se il motore non è ...