Al-Attiyah vince la Dakar

Dakar - Tappa 9 - Vince Al- Attiyah - Peterhansel si ritira : Nasser Al-Attiyah ha vinto la nona Tappa della Dakar , la seconda ad anello, con partenza e arrivo a Pisco per un totale di 313 chilometri di prova speciale. Il pilota della Toyota ha approfittato dei problemi di Loeb e Despres, Vince ndo la Tappa e allungando ancora sugli avversari, facendo un altro importante passo verso la vittoria finale. Seconda posizione di Tappa per Nani Roma, che ha portato la sua Mini a 4 minuti e 58 secondi dalla Hilux ...

Dakar 2019 - 8ª tappa : Al-Attiyah vince e resta in vetta alla classifica - successo Walkner nelle moto : Dakar 2019, 8ª tappa: Al-Attiyah ha vinto la tappa odierna tra le auto, restando dunque in vetta alla classifica generale Dakar, ottava tappa: Matthias Walkner in moto e Nasser Al-Attiyah tra le auto sono stati i vincitori della gara odierna che partiva da San Juan de Marcona e terminava a Pisco. Nel corso dei 575 chilometri di tracciato è successo davvero di tutto con motori “ballerini” ad esempio, come quello che ha causato ...