Supercoppa Juventus-Milan 1-0 | Ronaldo decide | traversa Cutrone

Higuain contro la Juventus - ci risiamo/ Video : Supercoppa Italiana - finale caldo con le proteste del Pipita : Higuain contro la Juventus, ci risiamo. Supercoppa Italiana, finale caldo con le proteste del Pipita, contestato un rigore non concesso da Banti

La Juventus vince la Supercoppa : tutte le FOTO della festa dei bianconeri : 1/13 AFP/LaPresse ...

Pagelle/ Juventus Milan - 1-0 - : i voti della partita - il trofeo è dei bianconeri! - Supercoppa Italiana - : Pagelle Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

Cristiano Ronaldo dà la Supercoppa alla Juventus - : C'è la firma di Cristiano Ronaldo sulla Supercoppa italiana : il gol del portoghese decide la sfida di Gedda, in Arabia Saudita, a favore della Juventus. I quattro ammoniti del primo tempo , ...

Supercoppa - Cristiano Ronaldo : 'Volevo il primo trofeo con la Juventus' : 'Vincere il primo trofeo con la Juventus era quello che volevo e sono molto felice. Il nuovo anno è iniziato bene'. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni della Rai dopo avere deciso con un gol la ...

Supercoppa Italiana : Juventus-Milan 1-0. Cronaca e tabellino : Supercoppa Italiana: Juventus-Milan 1-0. Cronaca e tabellino In quel di Gedda in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana viene conquistata dalla Juventus, che ha battuto il Milan per 1-0 grazie alla rete arrivata a metà secondo tempo che ha portato la firma del solito Cristiano Ronaldo. Ottava vittoria nella competizione per i bianconeri, che balzano così in testa al palmarès. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: situazione Higuain, gli ...

Juventus – Milan 1 a 0 - il gol di Cristiano Ronaldo vale la Supercoppa italiana : Cristiano Ronaldo porta la Supercoppa italiana alla Juventus nel giorno in cui Gonzalo Higuain, il colpo dell’estate del Milan, saluta probabilmente i rossoneri. Dopo un primo tempo equilibrato, il colpo di testa del portoghese e l’espulsione di Kessiè hanno portato la coppa ai bianconeri. Il primo trofeo in bianconero di Cristiano coincide anche con l’allungo della Juve nell’albo d’oro della Supercoppa: otto contro le sette del Milan, che si ...

Supercoppa Juventus-Milan 1-0 : decide Ronaldo - Higuan non incide : Juventus-Milan 1-0: cronaca, tabellino e statistiche ALLEGRI TOCCA QUOTA 10 - Per il resto si è trattato di una partita giocata a ritmi non altissimi e con un insolito numero di ammoniti, vista la ...

Supercoppa - la Juventus batte il Milan con Cristiano Ronaldo : Higuain entra e saluta? : La solita cannibale Juventus: basta un gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa a piegare il Milan e riportare a Torino la Supercoppa. Per un'ora abbondante la finale giocata a Gedda, in Arabia, è equilibrata: i rossoneri di Gennaro Gattuso, con Higuain in partenza e in panchina per una misteriosa "fe

Supercoppa Italiana : vince la Juventus - Ronaldo regola il Milan : La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 1-0 il Milan nella finale di Gedda con un gol di Cristiano Ronaldo. I bianconeri dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con le conclusioni ...

La Juventus batte il Milan e vince la Supercoppa : Dopo le polemiche sollevate dalla scelta della Lega di Serie A di giocare la partita in Arabia Saudita il principe ereditario ha concesso l'ingresso nello stadio a 15 mila donne nel settore famiglie - ...

Supercoppa - Juventus-Milan 1-0 - i voti delle pagelle bianconere : Ronaldo da urlo : Non sono mancate certo le emozioni nella finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan, terminata con il punteggio di 1-0 a favore della squadra di Allegri. Decisivo il gol segnato da Cristiano Ronaldo dopo 15 minuti nella ripresa. Il portoghese ha sfruttato nel migliore dei modi un assist di Pjanic. Non mancano i voti alti nella squadra bianconera, che ha conquistato per l'ottava volta nella sua storia questo trofeo. Ma anche il Milan ha giocato ...

Supercoppa Italia alla Juventus : Dopo le polemiche sollevate dalla scelta della Lega di Serie A di giocare la partita in Arabia Saudita il principe ereditario ha concesso l'ingresso nello stadio a 15 mila donne nel settore famiglie - ...

Juventus-Milan 1-0. Supercoppa - decide Ronaldo. Higuain in campo 20’ : Solo 20' per Higuain, al centro dell'intreccio di mercato con il Chelsea e presunto febbricitante. Rossoneri in 10 dal 73', espulso Kessie. Conti invoca un rigore all'87'