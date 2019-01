Dopo tre anni | torna a parlare il fondatore il fondatore di Huawei

Brexit : dall’intesa in extremis al no deal - da una nuova deadline al referendum bis. Cosa può accadere Dopo la fiducia a May : Il giorno dopo il voto di Westminster che ha bocciato senza appello l’accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la resa dei conti alla House of Commons non è finita, visto che ieri Theresa May ha lanciato il guanto di sfida ai detrattori del testo: “Sfiduciatemi”. Così il leader laburista Jeremy Corbyn non si è fatto pregare e ha presentato una mozione di sfiducia che sarà votata intorno alle ...

Borse - Wall Street positiva Dopo l'esito del voto su Brexit. Piazza Affari piatta - Juve superstar : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Gaza - tre carabinieri italiani rifugiati nella sede Onu Dopo un inseguimento : Per Hamas sono «membri delle forze speciali israeliane sotto mentite spoglie». L'auto non si è fermata a un posto di blocco. inseguimento con spari

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri Dopo Oberhof. Tutte le statistiche. Vittozzi - Runggaldier e Wierer oltre il 90% : Sorpasso al vertice della classifica interna alla squadra italiana delle percentuali al tiro in Coppa del Mondo di Biathlon dopo la tappa di Oberhof: seppur di un soffio, Lisa Vittozzi scavalca Alexia Runggaldier, mentre è vicinissima anche Dorothea Wierer. Le tre sono Tutte sopra il 90%. percentuali più basse tra gli uomini, che navigano attorno all’80%. LE percentuali TOTALI IN COPPA DEL MONDO Donne A terra % In ...

Calendario Serie A calcio - si ricomincia Dopo la sosta! Programma - orari - tv e streaming della ventesima giornata (19-21 gennaio) : La Serie A torna finalmente dopo la sosta invernale, il massimo campionato italiano di calcio è rimasto fermo per tre settimane e sarà protagonista nel weekend del 19-21 gennaio quando andrà in scena la 20^ giornata (la prima del girone di ritorno). Il big match di questo turno è Napoli-Lazio di domenica sera, scontro tra seconda e quarta della classe: ne approfitterà l‘Inter in ottica secondo posto (i nerazzurri se la vedranno col ...

Scappò dal Cara di Mineo e trucidò i coniugi Solano : sentenza "solo" Dopo tre anni : Andrà a sentenza definitiva martedì 15 gennaio il processo contro Mamadou Kamara, l'ivoriano che il 30 agosto 2015 massacrò, a Palagonia, in Sicilia, i due coniugi Vincenzo Solano e Mercedes Ibanez. L'...

Operata Angela - ferita nell’esplosione di Parigi. Tre morti Dopo una fuga di gas : La 24enne rimasta ferita nell’esplosione a Parigi era originaria di Trapani ed era nel capoluogo francese da un mese e mezzo. In un post su Facebook aveva scritto che era partita per mettesi «in gioco dopo tanti sacrifici»

Terremoto : Dopo oltre due anni otto famiglie di San Severino Marche tornano a casa : Altre otto famiglie di San Severino Marche stanno finalmente per tornare a casa dopo il Terremoto che si è verificato nell’ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’inagibilità di alcuni edifici danneggiati dal sisma. Si tratta di otto immobili, e relative pertinenze, in località Cesolo, in località Taccoli, in località Stigliano e in via Padre Giuseppe Zampa, nel quartiere Settempeda. Per sette i proprietari ...

Parigi - esplosione a Opera Dopo una fuga di gas in un panificio : 3 morti e 47 feriti (tre italiani) : Una panetteria del nono arrondissement a Parigi è esplosa a causa di una fuga di gas. Sono morti due pompieri, che erano intervenuti poco dopo le 8.30 per la fuoriuscita di gas ma non sono riusciti ad evitare la deflagrazione, e una donna spagnola che alloggiava in un albergo adiacente. Altre 47 persone sono rimaste ferite, dieci in modo grave tra ...

Parigi - esplosione a Opera Dopo una fuga di gas in un panificio : 3 morti e 36 feriti (tre italiani) : Una forte esplosione è avvenuta in una panetteria nel nono arrondissement a Parigi. 3 persone sono morte, due vigili del fuoco e una cittadina spagnola. 36 persone sono rimaste ferite, di cui 12 gravi. C’è anche un donna italiana, Angela Grignano, originaria di Trapani, tra i feriti più gravi - cameriera in un hotel vicino al luogo dell’esplosione ...

Shutdown in USA potrebbe continuare anche Dopo introduzione stato d'emergenza - : La Casa Bianca ha ammonito i repubblicani al Congresso che non dovrebbero aspettarsi una ripresa immediata del lavoro da parte del governo federale, anche se il presidente degli Stati Uniti Donald ...