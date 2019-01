Cure palliative a domicilio | poco personale e molti ostacoli per i “malati fragili” E

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Franco è morto in un letto di ospedale, dopo l’ennesimo ricovero per una malattia inguaribile ai polmoni. Al suo capezzale non c’era nessuno. L’orario delle visite era finito da un pezzo. Franco, 90 anni, aveva il diritto di morire senza soffrire a casa sua, tra le braccia di sua moglie e dei tre figli. Ma in provincia di Caserta ha avuto la sfortuna di non poter ricevere le ultime. Mancava ilsanitario. Lucia, 89 anni, da otto è allettata e nutrita con un tubicino. È affetta da una malattia neurodegenerativa. Lei però ha la fortuna di vivere a Mantova, dove da un anno è seguita da un’equipe specializzata in. Viene medicata due volte la settimana e ha un’assistenza di 24 ore su 24 in caso di bisogno. Quando il suo corpo deciderà di andarsene per sempre, lo farà nella sua camera da letto tra le fotografie appese al muro del suo matrimonio e dei ...