Risponde ad annuncio per babysitter | sequestrata e violentata

Verona. Risponde ad annuncio per baby sitter - studentessa violentata : arrestati marito e moglie : La 20enne ha risposto ad un annuncio di offerta di lavoro come baby sitter su Facebook e al primo giorno di lavoro è stata portata in un campo, minacciata con un taglierino e violentata. Coppia veronese in manette.Continua a leggere