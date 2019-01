Moda Autunno Inverno 2018-2019 | 5 cappotti da non farsi scappare

Moda uomo autunno-inverno - tendenza animalier : Proprio quando pensavamo che le stampe animalier avessero superato il proprio momento di gloria nel menswear, Chadwick Boseman – protagonista di Black Panther, oltre che uno degli uomini meglio vestiti del 2018 – si presenta sul red carpet dei Governors Awards indossando un total look Versace: abito nero e irresistibile cappotto in pelle pitonata sui toni del rosso e nero. E sempre per il pitone – questa volta in nuance ...

Moda uomo autunno-inverno : ossessione tuta : È decisamente finita l’era in cui la tuta veniva indossata in palestra, per correre al parco o per i momenti di relax a casa propria. L’immagine di un look trasandato non spaventa più: la voglia di comfort viene al primo posto. Anche i big della Moda lo hanno capito e nelle ultime stagioni si sono dati allo sportswear, “nobilitando” le tute da ginnastica. Una bella mossa che ha fatto salire notevolmente i profitti. I marchi lusso ...