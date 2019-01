huffingtonpost

Il pentimento sull'austerità 'distruttiva' arriva sempre a fine mandato

(Di martedì 15 gennaio 2019) Perennemente sordi fin dal loro insediamento, folgorati improvvisamente alla scadenza del loro compito. Inizia a farsi troppo lunga la lista dei leader delle più importanti istituzioni internazionali che, in procinto di lasciare la poltrona per esaurito, brutalmente lo sconfessano con improbabili mea culpae politiche fiscali perseguite fino al giorno prima. Di fatto legittimando la più dura delle accuse che meritoriamente si sono guadagnati sul campo: quella di essere meri burocrati, sacerdoti di una cieca austerità utile solo come terreno fertile per politiche neoliberiste, a danno di molti e a beneficio di pochi. Così, dopo aver tenuto per settimane l'Italia sotto lo schiaffo di una procedura di infrazione per qualche decimale oltre le intoccabili soglie del Fiscal Compact - con la sottesa minaccia di innescare una crisi sul debito sovrano e ...