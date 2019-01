ilfogliettone

: Zapata colpisce alla fine, ai quarti va Atalanta - - ilfogliettone : Zapata colpisce alla fine, ai quarti va Atalanta - -

(Di martedì 15 gennaio 2019)aidi finale di Coppa Italia con la Juventus. E Cagliari fuori. Ma la squadra di Gasperini, per passareSardegna Arena, ha dovuto aspettare 88 minuti. Mangiandosi nella ripresa una montagna di gol prima del guizzo disubito bissato all'ultimo secondo da Pasalic, appena entrato, per lo zero a due finale. Forse giusto cosi': gli ospiti, che pure all'inizio avevano sofferto, nella ripresa hanno giocato a una porta sola. Una partita di Coppa con la tensione del campionato: Cagliari evogliono passare il turno e lo fanno vedere subito. Il primo ad aprire il fuoco e' Pavoletti al 10' con un gol che l'arbitro annulla per giusto fuorigioco.Poi c'e' l': Ilicic sfiora il palo al 20'. Poi qualche minuto piu' tardi, con Cragno battuto, e' Srna a cacciare via dporta un pallone che sembra gia' dentro. Inc'e' Palomino: quando il Cagliari ...