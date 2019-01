Travaglio smonta Salvini e il suo Decreto: “butta gli immigrati in strada per lucrare elettoralmente”

blogitalia.news

(Di martedì 15 gennaio 2019) Il direttore de “Il fatto quotidiano” demolisce ildi: “La sua è una furbata perelettoralmente!” “? Sull’immigrazione gli riconosco di aver proseguito nella politica di Minniti e dunque di avere ottenuto successo, cioè la riduzione delle partenze, quindi degli sbarchi, quindi dei morti in mare. Però nelSicurezza c’è una norma che aumenta i clandestini per le strade”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, ospite della trasmissione Non è L’Arena (La7). “Con quella norma si tolgono i migrantidal controllo degli Sprar, cioè dei piccoli centri di accoglienza dei Comuni” – spiega – “e li butta in, come se, invece di voler risolvere quel problema, lo volesse mantenere per poi lucrarci elettoralmente.Questo naturalmente è una furbata politica, perché, fino a quando ci saranno ...