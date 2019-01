Milan “gelato” sul mercato | Sensi e Carrasco sempre più lontani

sportfair

: Oh you fancy huh?... . . . . . #italy #milan #shopping #gelato #fancy #memories #walking #lights #history… - MackDiddyCombs : Oh you fancy huh?... . . . . . #italy #milan #shopping #gelato #fancy #memories #walking #lights #history… - Natalia_Milan_ : RT @enzobianchi7: Nella solitudine della mia cella mentre fuori il vento gelato e tagliente soffia ho acceso il camino e nel silenzio guard… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ilnon riesce a piazzare colpi in queste calde ore di calciosembrano allontanarsi dall’accordo coi rossoneri Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro died altri big della rosa neroverde. Il centrocampista è stato accostato alma non partirà: “Non è tanto un discorso diha ricevuto anche altre offerte e pure da club stranieri. Ma la volontà del Sassuolo è quella di non cedere i suoi giocatori migliori a gennaio, quelli ci permettono di portare avanti questo campionato. E’ un po’ la storia del Sassuolo, a gennaio non vendiamo nessuno. In difesa, se troviamo la soluzione giusta per soccombere a questa emergenza difensiva, si potrebbe fare qualcosa. Sappiamo di avere a disposizione una rosa giovane e competitiva che deve crescere: dobbiamo avere pazienza e fiducia. ...