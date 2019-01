L’orgoglio mai estinto di avere un figlio maschio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) A una festa di famiglia un uomo – padre di quattro femmine – chiede a un altro, padre di una femmina e un: “Come hai fatto?” “Beh sai, l’abbiamo fatto in una notte di luna piena, bevendo nettare di ambrosia.” “No, davvero. Come hai fatto?” “Mi stai chiedendo, sul serio, come ho fatto a fare un?” Il padre delle quattro femmine proprio non voleva accettare l’eventualità di nonunUn amico mi ha raccontato della reazione del nonno alla notizia di una figlia femmina: “Bestemmiò e se ne andò al bar”. Al contrario, il padre di una mia amica fotografò i genitali del neo nipote, primo dopo tutte femmine, quasi ad immortalarne la veridicità. Episodi di gaudio e facezie sul glorioso arrivo di un pene sono innumerevoli, tutti ne conoscono almeno uno.Se è vero che con l’avvento della proprietà privata, in molte società la ...