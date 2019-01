Inter | Marotta | Icardi? Nessun caso | vogliamo rinnovare entrambi

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “il rinnovo di Icardi? Ecco cosa dico” : Marotta e Wanda Nara non sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda in merito al rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter Inter, Marotta e Wanda Nara la pensano in maniera diametralmente opposta in merito al rinnovo di Mauro Icardi. Secondo la compagna del centravanti nerazzurro, vi è qualche problema nel trovare un accordo col club, Marotta invece smentisce tale versione ai microfoni di Rai Sport: “Bisogna stare tranquilli, ...

Tutto facile per l'Inter. Il difficile arriva ora : Marotta sfida lady Icardi : Coppa Italia: 6-2 sul Benevento, per i nerazzurri nei quarti c'è la Lazio. Ma la prima vera partita del 2019 è il rinnovo del bomber capitano

Marotta : "Inter e Icardi - stesse intenzioni". Maurito festeggia e Wanda lo veste di nerazzurro : La settimana che sta per iniziare potrebbe/dovrebbe essere quella cruciale per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi . L'argentino si incontrerà con la dirigenza nerazzurra per cercare di trovare ...

Inter : tifosi contro ultras - società e istituzioni. Marotta : 'Sbagliato chiudere San Siro' : Credo che tutte le colpe non siano del mondo dello sport e in particolare del calcio. È un disagio sociale, c'è bisogno di collaborazione di tutti gli altri enti, dal governo al ministero d'...

Inter - ecco il giorno dell'incontro tra Marotta - Ausilio e Wanda per Icardi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'Inter è pronta ad alzare l'offerta a 7 milioni di euro netti all'anno d'ingaggio, eliminando la clausola rescissoria. GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco ...

Marotta e Zhang rassicurano i tifosi dell'Inter sul rinnovo di Icardi : Beppe Marotta, l'uomo chiamato al difficile compito di riportare il club nerazzurro tra i grandi d'Italia e d'Europa, ha pronunciato ai microfoni di Sky Sport poche quanto eloquenti parole al termine ...

Calcio Inter - Marotta : Rinnovo Icardi? Tifosi possono stare tranquilli : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caso Icardi - il messaggio di Marotta ai tifosi dell’Inter : “Il rinnovo di Icardi? I tifosi possono stare tranquilli, assolutamente”. Sono le importanti dichiarazioni dell’ amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, intervenuto negli ultimi minuti sull’argomento relativo al rinnovo del contratto dell’attaccante Mauro Icardi. Il dirigente non si è sbilanciato ulteriormente sulla vicenda, come riporta l’Ansa sorridendo ai cronisti uscendo dalla sede ...

Inter - Marotta : "Icardi? I tifosi possono stare tranquilli - vedremo settimana prossima" : Il rinnovo di Icardi domina la scena in casa Inter . Dopo le parole di Maurito , che nella giornata di giovedì sui social aveva mandato un messaggio chiaro al club, "Il rinnovo avverrà nel momento in ...

Inter - in programma un faccia a faccia tra Marotta e Wanda Nara : sul tavolo il futuro di Icardi : La prossima settimana i dirigenti nerazzurri incontreranno la moglie-agente dell’attaccante argentino per discuter di rinnovo Una telenovela destinata a concludersi a breve, giusto il tempo di mettersi seduti ad un tavolo e trovare un accordo a cui entrambe le parti aspirano. Fabrizio Corradetti – LaPresse L’Inter continua a lavorare per il rinnovo di Mauro Icardi, la prossima settimana infatti andrà in scena un faccia a ...

Inter - caso Icardi : Marotta irritato multa il capitano - : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport anche Beppe Marotta sarebbe rimasto deluso dal comportamento del giocatore, che si è giustificato dicendo che il suo volo da Buenos Aires era stato ...

Inter - Marotta prepara tre grandi colpi per l'estate : tra questi c'è Barella : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra cambierà molto la rosa per fare quel salto di qualità invocato anche dal neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha sottolineato come il club si muoverà soltanto per grandi acquisti o per colpi in prospettiva accaparrandosi i migliori talenti emergenti in circolazione. Tra questi c'è sicuramente il centrocampista del ...

Mercato Inter - Marotta detta la linea : adesso è finita l'ora di... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del Mercato dell'Inter e spiega quella che sarà la linea sotto la gestione Marotta. 'Unduetrestella è gioco che mette d'accordo tutti, universalmente riconosciuto: non c'è bisogno di ...

Inter - fissato incontro Marotta-Icardi : nuova offerta di rinnovo : Settimana prossima si entra nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Mauro Icardi . Come scrive la Gazzetta della Sport , Beppe Marotta e l'entourage del capitano dell' Inter si siederanno a un tavolo per trattare il prolungamento: pronti 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, fino al 2023, con ingaggio ...