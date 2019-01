Insulti a Cecile Kyenge - Calderoli condannato a 18 mesi : Il senatore della Lega Roberto Calderoli è stato condannato 18 mesi di carcere (pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario) per avere definito "orango" l'ex Ministro Cecile Kyenge nel luglio del 2013 a una festa della Lega Nord. "La pena detentiva per un supposto reato di opinione - commenta il suo legale, l'avvocato Domenico Aiello - per di più avvenuta durante un comizio di ...