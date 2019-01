Il canto dei cigni

Vittorio Mazzucato - ex “re” dei vivai veneti - morto da solo - in miseria - accanto al suo cane : Vittorio Mazzucato, ex titolare della Serre Italia di Padova, è deceduto all'età di 74 anni: quando il suo corpo è stato ritrovato indossava guanti, cappello e cappotto per proteggersi dal freddo, dal momento che viveva in una villa in stato di abbandono.Continua a leggere

Ricorso Studio Legale Santonicola per accantonamento dei posti : Lo Studio Legale Santonicola promuove una azione amministrativa per accedere all’accantona mento dei posti. Si tratta di quelli relativi al concorso a cattedra semplificato 2018 per la scuola secondaria. Al momento, infatti, sono riservati ai soli docenti che risultano inseriti nelle graduatorie di merito regionali a pieno titolo. L’accantonamento dei posti è stato effettuato entro il 31 dicembre 2018. Per ricevere le istruzioni ...

Bologna - tra i cori natalizi spunta anche Bella Ciao - il canto antifascista dei partigiani : Il canto simbolo della resistenza al nazifascismo e della guerra di liberazione è stato intonato - tra un Jingle Bells e un Astro del Ciel - nella chiesa bolognese di Santa Teresa del Bambin Gesù.Continua a leggere

Terra dei Fuochi - parla cantone «Tanti buoni propositi - ora i fatti» : Una valutazione del protocollo «assolutamente positiva, dal momento che i piani di azione toccano tutti gli argomenti sensibili, dagli aspetti sanitari a quello della prevenzione, dalla cabina...

STASH DEI THE KOLORS - NUOVO PROF DI canto/ Video - attacco sui social : 'non è credibile' - Amici 2018 - - IlSussidiario.net : STASH dei The KOLORS torna ad Amici di Maria De Filippi nell'inedito ruolo di PROFessore di CANTO: 'ci ho messo un minuto e mezzo per accettare'

Vasco - il singolo La verità : «canto la confusione dei tempi moderni» : Vasco Rossi spiazza tutti, con un nuovo brano, La verità, in uscita oggi in radio e sulle piattaforme digitali, e dal 23 in vinile, per un'edizione limitata. Con il suo rock, appena più morbido di ...

Incendi California - situazione drammatica : i residenti combattono le fiamme accanto ai vigili del fuoco ma per domani è atteso un nuovo aumento dei venti [VIDEO] : Un insegnante della California settentrionale ha raccontato che eroici conducenti di bus sono arrivati alle scuole per aiutare ad evacuare gli studenti minacciati dal rapidissimo e letale Camp Fire. Almeno 6 gli autobus arrivati in soccorso. Anche gli stessi insegnanti e lo staff delle scuole hanno raggruppato i bambini nelle loro auto dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione, guidando tra uno spesso strato di fumo e detriti infuocati per ...