Concorso Segretari Comunali - scadenza prorogata all’11 febbraio : come candidarsi : L’ultima Gazzetta Ufficiale del 2018 (n.102 del 28/12/2018) ha portato con sé tante novità, tra queste l’attesissimo bando di Concorso per il sesto corso-Concorso Segretari Comunali e Provinciali. Pubblicazione a cui è seguito un decreto di rettifica, con la proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 291 borsisti. Il termine per l’iscrizione è ...