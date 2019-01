Australian Open | Nadal senza problemi | vincono Seppi | Travaglia e Fabbiano

Tennis - impresa all'Australian Open dell'ascolano Travaglia. Approda al secondo turno. Giocherà con il ventesimo più forte al mondo : impresa del Tennista ascolano Stefano Travaglia che, all'Australian Open ha battuto l'argentino Guido Andreozzi Approdando così al secondo turno del prestigioso torneo internazionale dove incontrerà ...

Australian Open donne : vincono Sharapova e Stephens - fuori la Goerges : MELBOURNE - Maria Sharapova lascia in lacrime Harriet Dart . La britannica avrebbe certo sperato in un debutto migliore all'Australian Open. La russa, campionessa nel 2008, chiude 6-0 6-0 in un'oretta ...

Australian Open – La campionessa non stecca : Caroline Wozniacki liquida Van Uytvanck all’esordio : Caroline Wozniacki supera Alison Van Uytvanck all’esordio negli Australian Open: la campionessa in carica si impone in due set Esordio positivo per Caroline Wozniacki negli Australian Open. La campionessa in carica, attuale numero 3 al mondo, ha superato in 1 ora e 35 minuti la belga Alison Van Uytvanck (numero 52 WTA). Wozniacki si è imposta in due set vinti con il punteggio di 3-6 / 4-6. Ai trentaduesimi di finale Wozniacki affronterà ...

Australian Open : Nadal facile - avanzano Seppi - Fabbiano e Travaglia : Il percorso di Seppi, che l'anno scorso qui ha raggiunto gli ottavi per la quarta volta in carriera, proseguirà contro Jordan Thompson, numero 72 del mondo, che battendo Feliciano Lopez ha eguagliato ...

Nuova Classifica ATP 14/01/2019 – Australian Open letali per Federer : il Re rischia il tracollo! : Con gli Australian Open già iniziati cambiano le carte in tavola! Djokovic domina, Nadal quasi sicuro del secondo posto, Federer rischia il tracollo: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 14/01/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP con la quale inizia la settimana inaugurale degli Australian Open, permette di fare delle proiezioni interessanti in merito ai ...

Seppi al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Comincia bene l’avventura di Andreas Seppi agli Australian Open, torneo nel quale ha raggiunto per quattro volte gli ottavi di finale. L’altoatesino, autore di un’ottima partita, ha superato in quattro set l’americano Steve Johnson: 6-4 4-6 6-4 6-3 il punteggio finale che premia l’azzurro a scapito della testa di serie numero 31. Johnson diventa il terzo giocatore nei primi 32 del seeding a uscire al primo turno in questa giornata; prima di lui ...

Travaglia al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Ottime notizie per l’Italia del tennis: Stefano Travaglia, primo azzurro impegnato agli Australian Open, rimonta e batte in quattro set l’argentino Guido Andreozzi con lo score di 6-7 (3) 6-2 6-3 6-2 in due ore e tre quarti di gioco. Il qualificato italiano affronterà al secondo turno la testa di serie numero 19 del seeding, il georgiano Nikoloz Basilashvili. Un incontro che si preannuncia complicato per il nostro portacolori che ...

Australian Open – Murray non perde il sorriso : lo sfottò all’asociale Kyrgios diventa virale [FOTO] : Andy Murray torna a sorridere, nonostante l’annuncio del possibile ritiro: il tennista scozzese prende in giro Kyrgios prima degli Australian Open e lo sfottò diventa virale Nei giorni scorsi, nel corso di una triste conferenza stampa, Andy Murray ha annunciato il suo probabile ritiro dal tennis entro Wimbledon. Il tennista scozzese ha spiegato che, a causa dei continui e inrisolti problemi all’anca che durano da oltre un anno, ...

Australian Open – Esordio vincente per Seppi : il tennista azzurro liquida Steve Johnson al quarto set : Esordio con vittoria per Andreas Seppi agli Australian Open: il tennista azzurro batte in 4 set Steve Johnson e accede ai trentaduesimi di finale Dopo l’ottima prova espressa a Sydney, torneo nel quale ha sfiorato il successo, perdendo in finale contro De Minaur, Andreas Seppi conferma il suo ottimo stato di forma anche agli Australian Open. All’Esordio nel primo Slam dell’anno, il tennista altoatesino ha superato l’americano Steve Johnson ...

Fabbiano al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Thomas Fabbiano si qualifica per la prima volta al secondo turno degli Australian Open. Il pugliese, numero 102 del mondo, ha sfruttato al meglio l’occasione che gli ha dato il sorteggio, superando il tennista di casa Jason Kubler, 130 del ranking ATP e presente a Melbourne grazie ad una wild card, in quattro set con il punteggio di 6-4 7-6 2-6 6-3 dopo poco più di tre ore di gioco. Una prestazione di grande valore del nostro portacolori che se ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Seconda giornata degli Australian Open 2019, a Melbourne, e saranno quattro gli azzurri impegnati sul cemento Australiano. Fabio Fognini (testa di serie n.12) affronterà lo spagnolo Jaume Munar nel 1° incontro della 1573 Arena, nel campo n.5 Marco Cecchinato sfiderà il serbo Filip Krajinovic, Camila Giorgi se la vedrà contro la slovena Dalila Jakupovic e il qualificato Luca Vanni dovrà superarsi per avere la meglio dello spagnolo Pablo Carreno ...