15 anni di esplorazione marziana | un video con le immagini più belle

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Era la fine del 2003 quando, per la prima volta nella storia, una sonda dell’Agenzia spaiale europea entrava nell’orbita del Pianeta rosso. Il suo nome era Mars Express e il suo “occhio” una stereocamera a massima risoluzione che, appena due settimane dopo il primo sorvolo, iniziò a inviarcidella superficie di Marte, tra montagne, depressioni e crateri.Sono trascorsi 15e di scatti, oggi, ne abbiamo a migliaia. In questoecco le piùe le più importanti dal punto di vista scientifico: quelle che ci hanno permesso di ricostruire la storia evolutiva del pianeta e che hanno indirizzato le missioni dei rover e gli altri progetti, come Curiosity e Insight.(Credit: Esa)15di: uncon lepiùWired.