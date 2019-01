Regno Unito | bimba ha mal di pancia | i medici le diagnosticano un cancro al quarto stadio

Come risolsero il problema della sicurezza negli stadi del Regno Unito : In questi giorni in molti parlano di Margaret Thatcher, ma non fu lei ad attuare le riforme seguite alle stragi e ai problemi degli anni Ottanta

Hitachi fermerà il progetto nucleare in Regno Unito : Il colosso giapponese Hitachi fermerà i lavori per il progetto nucleare in Regno Unito , accusando un onere straordinario di 200-300 miliardi di yen . E' quanto riporta il quotidiano giapponese Nikkei,...

Frena la produzione industriale nel Regno Unito : In Frenata la produzione industriale nel Regno Unito nel mese di novembre. Gli ultimi dati diffusi dall' Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna, ONS, segnalano che l'indice della ...

Regno Unito - fa una visita oculistica e scopre di avere un cancro al cervello : Laura Nuttall è una studentessa di Lancashire che ha casualmente scoperto di avere un cancro al cervello allo stadio terminale. La ragazza aveva da poco intrapreso gli studi universitari, quando ha iniziato ad accusare forti mal di testa. Inizialmente Laura non ha dato molto peso alla faccenda, pensando che le forti emicranie fossero dovute allo studio universitario che le teneva impegnate le giornate e la mente. Nel corso di una visita ...

La fuga di capitali dal Regno Unito è già iniziata : Mentre si fa sempre più concreto il rischio di un 'no deal' , ovvero di un'uscita disordinata del Regno Unito dalla Ue, il mondo della finanza, che i rischi cerca sempre di prevenirli, sta già ...

Cinque curiosità sulla regina Elisabetta ll del Regno Unito : Elizabeth Alexandra Mary, la regina Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, compirà 93 anni il prossimo 21 aprile. Incoronata il 2 giugno del 1953, è stata senza dubbio una delle icone del secolo scorso e continua ad esserlo ancora oggi, nel XXI secolo. Scopriamo Cinque curiosità sulla sovrana.

Nintendo domina il mercato delle vendite nel Regno Unito a dicembre : Ancora buone notizie per Nintendo che, sul suolo inglese, è risultata essere il publisher più grande in termini di giochi venduti durante il mese di dicembre. È Gamesindustry a darcene notizia.Vediamo qualche cifra in dettaglio: più del 30% dei videogiochi piazzati girano su piattaforme Nintendo, di cui il 29,5% per la sola Switch: la console ibrida si è classificata al secondo posto dietro PlayStation 4, che resta ancora la più popolare con il ...

Alstom-Eversholt Rail - nuovo design di treni a idrogeno per il Regno Unito : ... che emetterà solo acqua, è un'ulteriore prova della continua creatività del Regno Unito di trasformare il modo in cui viaggiamo mentre continuiamo a passare a un'economia più verde, più pulita", ha ...

Huawei Mate 20 X - con il suo display da 7 - 2 pollici - si affaccia in Europa : è in vendita nel Regno Unito : Non tutti sanno che il 16 ottobre non sono stati presentati due Huawei Mate 20, ma tre: con la variante standard e a quella Pro, c'era Huawei Mate 20 X L'articolo Huawei Mate 20 X, con il suo display da 7,2 pollici, si affaccia in Europa: è in vendita nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Regno Unito - laburisti lanciano crociata contro effigi di Oliver Cromwell : Il Partito laburista britannico ha di recente avviato una battaglia politica subito bollata dai media nazionali come 'bizzarra'. La sinistra ha infatti iniziato a mobilitarsi per la ' rimozione delle ...

Se Amazon diventasse una compagnia telefonica - sarebbe la prima del Regno Unito : Sign with logo for ecommerce company Amazon at the company’s regional headquarters in the Silicon Valley town of Sunnyvale, California, October 28, 2018. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Amazon è ormai un colosso globale in grado di competere a 360 gradi su tutti i servizi offerti dalle grandi società tecnologiche. Appena chiuso un 2018 che ha portato il gigante dell’ecommerce a una capitalizzazione di mille miliardi, la ...

Il digitale ha conquistato l'80% del mercato videoludico nel Regno Unito : Secondo l'Entertainment Retailers Association (ERA), sembra che le vendite software digitali abbiano generato introiti pari a 3.864 di sterline in Inghilterra, durante lo scorso anno. Il digitale rappresenta circa l'80% del mercato, con una crescita annua del 12.5%. Come riporta Gamesindustry, il mercato fisico contiene a tenere duro, basti pensare che il gioco più venduto nel 2018 è stato FIFA 19 con 2.5 milioni di copie, di cui 1.8 milioni di ...

Regno Unito - accelera la manifattura a dicembre : Segnali positivi giungono dal settore manifatturiero britannico. L' indice PMI elaborato da Markit registra, nell'ultimo mese del 2018, una accelerazione della crescita del comparto a 54,2 punti ...