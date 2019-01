P Civile | venti forti su arco alpino

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della Protezione Civile : venti forti sull’arco alpino [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato in arrivo dal nord Europa interesserà l’Italia, investendo per prime le regioni alpine con venti forti sulle vette e sulle vallate esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni ...

Forti venti di Maestrale nelle prossime ore : ecco dove colpiranno (ALLERTA PROTEZIONE Civile) : L'Italia nelle prossime ore verrà interessata da un cavo d'onda nord-atlantico che sarà responsabile soprattutto di un rinforzo della ventilazione. Intense correnti di Maestrale (N-W)...

Allerta della Protezione Civile per venti forti da Nord a Sud - ecco le aree interessate : Una irruzione di aria fredda dal Nord-Europa provocherà una nuova fase di maltempo sull'Italia, con piogge, nevicate fino a bassa quota e venti forti. La Protezione Civile ha emesso un comunicato...

Allerta Meteo - avviso della protezione Civile per la nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Maltempo - protezione Civile : ancora venti forti e neve al Sud : Roma, 4 gen., askanews, - La protezione civile avverte: 'ancora venti forti e neve al Sud', e segnala il grado di allerta gialla su Sicilia e Abruzzo. 'Continuano - ha spiegato il Dipartimento della ...

Maltempo : P.Civile - venti forti e nevicate : ANSA, - ROMA, 2 GEN - L'intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa continua a interessare l'Italia determinando il persistere di forti venti e nevicate sul centro-sud. Il Dipartimento ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti in tutta Italia e nevicate fino a quote basse al centro/sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola determinando un aumento della ventilazione e un progressivo calo delle temperature con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti in tutta Italia e nevicate fino a quote basse al centro/sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola determinando un aumento della ventilazione e un progressivo calo delle temperature con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Protezione Civile - 31 dicembre venti di burrasca al centro sud : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani 31 dicembre venti di burrasca al centro sud. Anche la temperatura è in calo.

Allerta Meteo Capodanno - sfuriata fredda al Centro/Sud : la protezione Civile lancia l’allarme per “venti di burrasca e mareggiate” : Allerta Meteo Capodanno – Intense correnti settentrionali in quota stanno interessando l’Italia, masse d’aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

Terremoto Etna : firmata ordinanza di Protezione Civile per interventi urgenti : Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti all’evento sismico che ha interessato l’area etnea – ed in particolare i comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena – lo scorso 26 dicembre. Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di ...

Etna - Borrelli : domani ordinanza della protezione Civile per misure immediate e interventi : “domani, come ha anticipato il ministro Di Maio, ci sara’ un consiglio dei ministri straordinario per la dichiarazione dello stato di emergenza. Voglio adottare l’ordinanza di protezione civile dove ci saranno tutte le misure immediate per l’assistenza alla popolazione e anche per favorire interventi per chi ha subito danni lievi e farli rientrare a casa. Da parte nostra ci saranno interventi rapidi per consentire alla ...

Allerta Meteo - avviso della protezione Civile per il Centro/Sud : in arrivo venti di burrasca e mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Intense correnti nord-occidentali in quota interessano l’Italia, apportando venti forti dai quadranti settentrionali al nord, in intensificazione progressivamente anche al Centro-sud. Nella giornata di domani residue condizioni di instabilità saranno ancora presenti sulle regioni meridionali, con forte ventilazione settentrionale, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Maltempo - emanata allerta meteo dalla Protezione Civile : venti di burrasca - rischio idrogeologico : Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...