Milan | Gattuso | Higuain va coccolato E se segna alla Juve

Milan - Gattuso : 'Higuain? In questo momento va coccolato' : MilanO - Vincere la Supercoppa, magari con un gol di Higuain, potrebbe cambiare gli scenari per il Milan e per l'argentino, sempre al centro di insistenti voci di mercato per il corteggiamento del ...

Milan - Gattuso : Higuain va coccolato - con il gol potrebbero cambiare tante cose : MilanO - Vincere la Supercoppa , magari con un gol di Higuain , potrebbe cambiare gli scenari per il Milan e per l'argentino, sempre al centro di insistenti voci di mercato per il corteggiamento del ...

Milan – Higuain via dal club rossonero? Il commento di Gattuso : “dobbiamo farlo sentire importate” : Gattuso ed il possibile addio di Higuain al Milan: le parole dell’allenatore del club rossonero ”E’ normale che in questo momento vengono fatte tante chiacchiere e bisogna accettarle. Pensiamo alla Supercoppa e speriamo di portare il trofeo a casa anche se sarà difficile. Speriamo che Higuain riesca a buttarla dentro, potrebbero cambiare tante cose. In questo momento bisogna stargli vicino e fino a quando ci dà ...

Milan - i tormenti di Higuain e la speranza di Gattuso : Il sorriso nella foto di gruppo sull'aereo per Gedda non deve ingannare: Gonzalo Higuain è tutt'altro che sereno in questi giorni così tormentati per lui. Il Pipita ha fatto chiaramente capire al ...

Milan - i dubbi di Gattuso sul futuro di Higuain e le valutazioni sull’esordio di Paquetà : Milan, Rino Gattuso ha parlato del possibile addio di Higuain ai rossoneri dopo la vittoria di ieri in casa della Sampdoria in Coppa Italia “Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano in questo momento, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il ...

Milan - Gattuso : "Higuain? Quando fai delle scelte... Non so cosa accadrà - Paquetà mi è piaciuto" : "Sapevamo che non era facile giocare contro questa Sampdoria, è stata una partita gagliarda. Bene la difesa. Sono contento per come ho visto i ragazzi aiutarsi, è stata una prestazione positiva". ...

Calciomercato Milan - Gattuso : 'Higuain? Quando uno fa delle scelte - difficile convincerlo' : Il Milan ne fa due alla Samp e vola ai quarti di finale: "I ragazzi sono stati bravi, ci sono partite in cui si fa fatica ma Cutrone e Conti ci hanno dato qualità". Decisivo Patrick, doppietta nei ...

Sampdoria-Milan - Gattuso : «Higuain? Lo terrei a casa mia ma non so cosa accadrà» : GENOVA - Vittoria esterna per il Milan sul campo della Sampdoria in occasione dell'ottavo di finale di Coppa Italia. I rossoneri passano ai quarti grazie alla doppietta di Cutrone ai supplementari ...

Milan - Gattuso annuncia la cessione di Higuain : Il Milan ha conquistato dopo i tempi supplementari contro la Sampdoria la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, al termine del match ai microfoni di Milan TV Gennaro Gattuso ha praticamente annunciato la cessione di Gonzalo Higuain: “In questi giorni se non lo avessi visto in condizione non lo avrei fatto giocare. Con lui ho questo rapporto, ci diciamo sempre le cose in faccia, con grande onestà. Quando un giocatore fa delle ...

Milan - Gattuso : "Higuain? Per ora è qui con noi - ma non so che succederà" : Rino Gattuso festeggia l'inizio del 2019 con il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Con la Samp sono stati necessari i supplementari al suo Milan, ma alla fine è arrivato il successo ...

Sampdoria-Milan - Gattuso : “Higuain ha scelto - difficile convincerlo” : Sampdoria-Milan 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, ha parlato della vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria: “Sono bravi i ragazzi. Ci sono partite in cui si fa fatica. Oggi Cutrone e Conti ci hanno dato qualità. Sapevamo che non era facile giocare contro […] L'articolo Sampdoria-Milan, Gattuso: “Higuain ha scelto, difficile convincerlo” ...

Gattuso inizia alla grande il 2019 : Milan ai quarti di Coppa Italia : Gattuso ringrazia Cutrone grazie al quale il Milan vola ai quarti di Coppa Italia battendo la Sampdoria nei tempi supplementari.

Sampdoria-Milan 0-2 - bum bum Cutrone : Gattuso esulta al supplementare : Coppa Italia, tutti i risultati Samp-Milan, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Coppa Italia Per approfondire

Sampdoria-Milan 0-0 La Diretta Gattuso cerca i quarti a Genova : Sampdoria e Milan si affrontano a Marassi per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sulla carta quello di più alto livello complessivo tra le partite sorteggiate in tabellone. I blucerchiati hanno ...