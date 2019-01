In Italia l’ascensore sociale è fermo E la colpa è anche dell’abbandono scolastico

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 gennaio 2019) Nipoti come i figli, figli come i padri. E una società senza possibilità di riscatto. Non è cosa inedita che nel nostro Paese non funzioni il cosiddetto “ascensore”, cioè il meccanismo virtuoso che consente di progredire generazione dopo generazione, aumentando il benessere non solo economico, maculturale e di posizione. Il meccanismo è. Bloccato innanzitutto dall’emergenza di avere il minimo indispensabile. Una specie di triste battaglia di posizione, laddove si vorrebbe invece guadagnare terreno e migliorare.Chi proviene da condizioni disagiate, resta nel disagio e a malapena riesce a non regredire. Chi proviene da condizioni familiari agiate continua a occupare quello stato, senza interfacciarsi con nuovi inserimenti, senza godere di alcuna contaminazione. Il profilo è quello di una società immobile, secondo i dati raccolti dallo studio di due ...