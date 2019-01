Trame Una Vita | Ursula chiede perdono a Olga per portare a termine i suoi piani

Trame Una Vita : Elvira bacia Simon - Blanca sposa Samuel : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una Vita, la telenovela ideata da Aurora Guerra ed ambientata nel quartiere spagnolo di Acacias, che anche nella settimana che va da domenica 13 a venerdì 18 gennaio ci riserverà molti colpi di scena. Dopo il grave incidente accorso a Samuel, il giovane dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, ma come abbiamo visto nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, ...

Trame Il Segreto : Antolina sposa Isac - il padre della Laguna ha un incidente : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera spagnola “Il Segreto” sempre in grado di stupire. Tra qualche mese Elsa Laguna (Alejandra Meco) assumerà un ruolo fondamentale nelle vicende ambientate a Puente Viejo. La fanciulla dopo aver fatto tornare il sorriso al suo amato Isaac Guerrero, (Ibrahim Al Shami) che credeva di averla persa per sempre, si allontanerà per l’ennesima volta dal carpentiere a causa di ...

Trame Una Vita : Victor licenzia Antonito - Blanca infelice con Samuel : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di metà gennaio, svelano che Ursula verrà minacciata da Olga, mentre Antonito Palacios perderà il lavoro alla Deliciosa. Infine Blanca si adatterà molto male alla Vita coniugale con Samuel. Una Vita, anticipazioni: Ursula minacciata, Simon e Elvira amanti Imperdibili colpi di scena ...

Una Vita - Trame 10 e 11 gennaio : Elvira costretta a lasciare casa Palacios : Appuntamento con le anticipazioni delle puntate di Una Vita che vedremo in onda giovedì 10 gennaio e venerdì 11 gennaio a partire dalle 14,10 su canale 5 e dove scopriremo tutte le novità riguardanti i protagonisti di Acacias 38. Dopo il ritorno di Elvira, abbiamo visto che la giovane Valverde è stata accolta in casa Palacios e si sta riprendendo grazie alle amorevoli cure dell'amica Maria Luisa. Anche il colonnello ha fatto il suo ritorno nel ...

Trame Una Vita : Blanca diventa la moglie di Samuel - Simon bacia Elvira : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovela spagnola punta di diamante del pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate da domenica 13 a venerdì 18 gennaio, svelano che Blanca sposerà Samuel nonostante il parere contrario di Ursula. Simon, nel frattempo, non riuscirà a stare lontano da Elvira, appena tornata ad Acacias 38. Una Vita, anticipazioni: Elvira ama ancora Simon Simon cercherà di strappare Elvira dalle mani ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 13 al 18 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 13 a venerdì 18 gennaio 2019: Simon vuole fare il possibile per impedire che Elvira continui a vivere sotto lo stesso tetto di Arturo. Susana si preoccupa per l’atteggiamento del figlio e teme che possa lasciare Adela, ma quest’ultima la rassicura. Ursula tenta di fare leva sui sensi di colpa di Blanca per spingerla a non battersi per l’operazione di Samuel. La ...

Trame Una Vita : Antonito finisce in carcere con l'accusa di truffa aggravata : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera spagnola in onda dal 2015 in Italia. Le anticipazioni delle puntate, trasmesse a marzo, riguardano Antonito Palacios, interpretato da Alvaro Quintana. Il fidanzato di Lolita, infatti, si caccerà in guai grossi, quando diventerà socio di Belarmino. Una Vita: Antonito diventa socio di Belarmino Antonito Palacios diventerà il protagonista delle puntate di Una Vita in onda nel 2019. Il ...

Trame iberiche Una Vita : Celia scopre di aspettare un bambino : Grandi novità ci giungono dalla Spagna dove nelle prossime puntate di Una Vita, una bella notizia allieterà i telespettatori e tutti gli appassionati della telenovela ideata da Aurora Guerra. Stando alle anticipazioni infatti, emerge che Celia scoprirà di essere incinta. Una gravidanza inaspettata in quanto gli Alvarez Hermoso erano più che mai convinti di non poter avere figli, decidendo negli anni passati di adottare il giovane Tano. Dopo ...

Trame spagnole Una Vita : Celia incinta - Lolita chiede a Servante di portarla all'altare : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole in onda da martedì 8 a venerdì 11 gennaio, svelano che Celia scoprirà di attendere un bebè, mentre Lolita farà una particolare richiesta a Servante prima del suo matrimonio con Antonito. Una Vita: Celia aspetta un bambino Espineira noterà che Padre Telmo e Frate Guillermo non vanno più ...

Anticipazioni Una Vita - Trame puntate spagnole : due lieti eventi : Una Vita, Anticipazioni straniere: Felipe e Celia diventeranno genitori? Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che presto un colpo di scena cambierà le esistenze di Celia e Felipe. I due coniugi, che nelle puntate italiane hanno iniziato a frequentarsi di nuovo dopo il tradimento dell’avvocato, potrebbero presto diventare genitori. Le Anticipazioni della soap opera svelano che Celia potrebbe infatti essere incinta. Alcuni sintomi ...

Trame iberiche Una Vita : Maria Luisa torna ad Acacias 38 per le nozze del fratello : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda in Spagna a gennaio, svelano che tutto il quartiere di Acacias 38 celebrerà le nozze di Antonito e Lolita. Una cerimonia, a cui interverranno anche Maria Luisa e Victor tornati da Parigi. Infine i vicini del quartiere faranno la conoscenza del pugile Tito, mentre Celia sospetterà di ...

Una Vita - Trame all'11 gennaio : scontro tra i fratelli Alday : Lunedì 7 gennaio ha inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita' che vede al centro delle attenzioni il personaggio di Ursula. La donna continua a mettere in difficoltà la Vita delle persone attuando piani infallibili di vendetta: la Dicenta in particolare vuole fare in modo che Samuel possa venire al corrente della relazione segreta tra Diego e Blanca, così da far scoppiare una nuova lite. Le ...

Trame Una Vita : Samuel ha paura che Blanca torni tra le braccia di Diego : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che Samuel, Blanca e Diego daranno a Vita ad un triangolo amoroso ricco di colpi di scena. Durante una chiacchierata il minore degli Alday rivelerà a Liberto che sua moglie potrebbe essere ancora innamorata di suo fratello. Blanca sposa Samuel ma ama Diego Samuel Alday e ...

Trame Una Vita : Elvira ritorna ad Acacias 38 - Samuel grave in ospedale : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una Vita riguardanti gli episodi che vedremo in onda da lunedì 7 gennaio a venerdì 11 gennaio 2019 a partire dalle 14,10 su canale 5. Dopo le variazioni della programmazione nel corso delle festività natalizie, la soap ambientata ad Acacias 38, ritorna nella sua consueta collocazione: infatti come vedremo sarà come sempre ricca di colpi di scena e nuovi intrighi, primo tra tutti la ...