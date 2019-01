Svolta sui rider | Siano pagati come dipendenti

Grillo ha spiegato perché non c'è stata alcuna Svolta sui vaccini : "Non c’è stata nessuna svolta, io critico l’obbligatorietà dei vaccini che, come ho detto sopra, è questione politica; non i vaccini in sè, che quando sono sicuri ed efficaci rappresentano il frutto della scienza. Così la Lorenzin credeva che io fossi No Vax: un ragionamento da terrapiattisti radicali". Con una "breaking news" di aggiornamento al suo post apparso ieri sul ...