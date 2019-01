Lino Guanciale sulla morte di Guido in Che Dio ci Aiuti 5 | solo ringraziamenti ai fan o

'Suor Angela' torna su Rai1 con una nuova stagione - senza Lino Guanciale : Ieri, giovedì 10 gennaio, è andata in onda la nuova stagione di una delle serie televisive più amate dagli italiani: Che Dio Ci Aiuti, con una divertentissima Elena Sofia Ricci nelle vesti di suor Angela. Diversi sono stati i cambiamenti avvenuti all'interno del convento i quali, probabilmente, hanno lasciato i telespettatori un po' perplessi riguardo l'attesissima messa in onda della nuova stagione della serie tv. Di certo non sono mancati i ...

Che fine ha fatto Lino Guanciale in Che Dio ci Aiuti 5 - la verità su Guido Corsi fa infuriare il web : L'assenza di Lino Guanciale in Che Dio ci Aiuti 5 continua a pesare sulla fiction. Ieri sera, Rai1 ha mandato in onda la prima puntata della nuova e rinnovata stagione, accolta tra consensi e dissapori. Il popolo del web si è letteralmente spaccato. Tuttavia, gli ascolti non sembrano averne risentito. Infatti, Che Dio ci Aiuti 5 ha inaugurato la stagione con 6.112.000 spettatori pari al 26.4% di share, stracciando letteralmente la concorrenza ...

Lino Guanciale : torna con la seconda stagione de 'La Porta Rossa' il 13 febbraio : Lino Guanciale può essere considerato il protagonista indiscusso di questa stagione televisiva, capace di ottenere nel giro di pochi mesi di distanza due grandi successi con il ritorno di due fiction, come 'Non dirlo al mio capo 2' e 'L'Allieva 2'. In queste due serie televisive ha lavorato con due attrici con le quali ha formato una coppia molto amata dal pubblico riuscendo a non abbandonare mai la sua più grande passione, il teatro. Inoltre il ...

Ufficiale la data de La Porta Rossa 2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession - in onda da febbraio 2019 dopo le repliche : Il debutto de La Porta Rossa 2 ha finalmente una data Ufficiale: il noir con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo di pubblico su Rai2, torna in onda nei primi mesi del 2019. E non solo con i nuovi episodi. Per preparare il pubblico al ritorno della serie, Rai2 trasmetterà in replica la prima stagione dal 13 gennaio, per poi mandare in onda la seconda esattamente un mese dopo, il 13 ...

La porta rossa 2 : Gabriella Pession e il retroscena su Lino Guanciale : Gabriella Pession e Lino Guanciale, La porta rossa 2: il retroscena Salvo cambi di programmazione, La porta rossa 2 andrà in onda su Raidue a partire dal 13 febbraio 2019. La fiction rivelazione del 2017 con Lino Guanciale e Gabriella Pession promette di stupire i telespettatori con clamorosi colpi di scena. Gabriella Pession in questo periodo è in teatro con Lino Guanciale in “After Miss Julie”. L’attrice, in ...

Che Dio ci aiuti 5 : in onda a gennaio o febbraio e Lino Guanciale fuori dal cast : Che Dio ci aiuti è giunto alla sua quinta edizione, la fiction sarà ancora su Rai 1 e sempre con protagonista la Suora più amata d'Italia. Riuscirà a replicare il successo delle precedenti stagioni televisive? Si ipotizza gennaio o al più tardi febbraio per la messa in onda e con lei ritorneranno tutte le avventure del convento più spiato d'Italia. La fiction, stagione dopo stagione, ha raccolto sempre più consensi confermandosi proprio una ...

Lino Guanciale e La classe operaia va in Paradiso ai premi Anct 2018 : l’attore conferma l’amore per il teatro : Nuovo successo per Lino Guanciale e La classe operaia va in Paradiso. La Anct Associazione Nazionale Critici di teatro ha consegnato i premi della critica 2018. Tra i vincitori vi è l’attore di Avezzano, volto noto in televisione grazie alle fiction di successo Rai, che ultimamente si è imposto sul palcoscenico con lo spettacolo La classe operaia va in Paradiso. Lo riporta Marsica Live, che spiega la scelta di premiare Lino Guanciale e La ...

Lino Guanciale e Gabriella Pession ‘fratelli’ sul set de La Porta Rossa 2 : “Sono la donna più invidiata d’Italia” : Lino Guanciale e Gabriella Pession torneranno insieme per La Porta Rossa 2, secondo capitolo della serie italiana di Rai2 già venduta all'estero. L'attore abruzzese ha un ottimo rapporto con ogni collega di set: da Alessandra Mastronardi a Vanessa Incontrada, e anche la Pession ha voluto spendere qualche parola sul suo partner di scena. Ospite a Verissimo, l'attrice di origine americana ha raccontato com'è nata l'idea per Miss Julie, ...

Gabriella Pession - le parole su Guanciale a Verissimo : 'Lino è casa - è mio fratello' : Gabriella Pession ieri, 8 dicembre, è stata protagonista di un'intervista rilasciata a "Verissimo", durante la quale ha spaziato dai suoi impegni professionali ad alcune rivelazioni sulla vita privata. L'attrice, ad esempio, si è soffermata su "After miss Julie", spettacolo teatrale che in queste settimane sta portando in giro per l'Italia insieme al collega e amico Lino Guanciale, spendendo parole di grande stima per lui. Ricordiamo che ...

Gabriella Pession a Verissimo : le parole su Lino Guanciale : Verissimo: cosa ha detto Gabriella Pession su Lino Guanciale Gabriella Pession e Lino Guanciale continuano a lavorare insieme. Dopo le fiction Il Sistema e La porta rossa i due attori sono protagonisti a teatro con lo spettacolo After miss Julie. E a Verissimo la Pession ha speso solo parole di stima ed elogio per il collega […] L'articolo Gabriella Pession a Verissimo: le parole su Lino Guanciale proviene da Gossip e Tv.

L’allieva 3 - Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno ‘buone possibilità’ di tornare : Sgombriamo subito il campo da eventuali equivoci: non c’è alcuna comunicazione ufficiale ancora ma – visto il grande successo di pubblico – è probabile che L’allieva 3 – sempre con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi – si farà. Lo rivela l’attore Pierpaolo Spollon che, nella serie, interpreta Marco Allevi, il fratello della protagonista Alice, interpretata proprio dalla Mastronardi: “Nei ...

Pierpaolo Spollon su L’Allieva 3 e Lino Guanciale : “Ci sono buone possibilità - lui non ha detto no” : Pierpaolo Spollon si sbilancia su L'Allieva 3 e il futuro della fiction. L'attore, che rivedremo ne La Porta Rossa 2 nuovamente al fianco di Lino Guanciale, ha spiegato di essere molto positivo nei riguardi di una terza stagione. A FanPage, Spollon ha ammesso che ci sono buone possibilità di vedere L'Allieva 3 - e del resto c'è ancora molto materiale cartaceo da cui prendere spunto grazie ai romanzi di Alessia Gazzola. L'attore ha confermato ...

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : incerto il ritorno con l'Allieva 3 : Anche quest’anno si è conclusa la seconda stagione televisiva dell’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che sembrano essere in sintonia, oltre ad aver raggiunto una forte intesa. Durante una conferenza stampa in merito Lino ha dichiarato: 'Mi trovo bene a lavorare insieme ad una collega come Alessandra Mastronardi, insieme abbiamo creato una forte intesa. Si è creato un rapporto quasi magico, insieme camminiamo sulla stessa ...

