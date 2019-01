Di Maio a Porto Torres per presentare il “reddito energetico” del sindaco M5s Wheeler

#Napoliportoaperto - De Magistris regala il manuale di diritto della navigazione a Di Maio - Salvini e Toninelli : Tre manuali di diritto della navigazione offerti, con tanto di dedica autografa, dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris ai ministri Salvini, Di Maio e Toninelli. In un video diffuso dall’ufficio stampa del sindaco, De Magistris torna sulla polemica aperta con il Governo in merito alla Sea Watch e ai porti aperti: il sindaco viene ripreso mentre si reca in una libreria universitaria in via Mezzocannone, acquistando i tre volumi. ...

Salvini avverte Cei e Di Maio "Nessun porto sarà aperto" : Matteo Salvini tira dritto. Il ministro degli Interni non molla la presa e ribadisce la sua posizione sulla Sea Watch nel corso di un comizio all'Aquila. Il tiolare del Viminale ha le idee chiare: "Fino a quando sono ministro dell'Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie". Una risposta secca che lascia poco spazio alle ...

Rifiuti Roma - Di Maio : “Città in ginocchio con incendio di uno degli impianti. Massimo supporto dal governo” : “Daremo il Massimo supporto alla Regione Lazio e a Roma. E chiaro che con l’incendio di uno degli impianti fondamentali si è messa la città in ginocchio, però so che Regione, Comune, ministero dell’Ambiente stanno collaborando per trovare una soluzione temporanea”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio a margine della visita alla Pernigotti, interpellato sull’emergenza Rifiuti nella capitale dove i presidi in una ...

Terremoto Catania - Di Maio nei luoghi dei crolli/ Ultime notizie - il ministro 'Massimo supporto ai sindaci' : Terremoto Catania, Ultime notizie: prosegue l'eruzione dell'Etna. Protezione Civile in Sicilia, panico in strada: feriti e crolle, polemiche allerte

Terremoto Catania - Di Maio : domani “il CdM decreterà lo stato d’emergenza - massimo supporto” : “Questa è la prima tappa della visita ai comuni colpiti dal Terremoto. domani sarà convocato il Cdm e sarà dichiarato lo stato di emergenza. In queste ore sono iniziati i rilievi sugli edifici danneggiati. Dopo lo stato di emergenza saranno stanziati tutti i soldi che ci sono. Il nostro obiettivo è dare il massimo supporto ai sindaci e alle autorità locali per tornare alla normalità“: lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio ...

Di Maio assicura : 'Con Lega rapporto schietto - uniti astpettando europee' : Domani la legge di Bilancio arriva in Commissione alla Camera, per poi approdare al voto dell'Aula, e sabato il via libera definitivo. Le opposizioni hanno promessi battaglia -

Rapporto Censis - Di Maio : "Italiani arrabbiati? Nel 2019 non sarà così grazie alle riforme" : 'Dal Rapporto Censis emerge che gli italiani sono arrabbiati, ma dal 2019 non sarà più così grazie alle riforme che stiamo mettendo in campo'. Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro allo Sviluppo ...

Luigi Di Maio - la menzogna a PiazzaPulita : 'Con Matteo Salvini un ottimo rapporto umano' : Luigi Di Maio è stato ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 e ha cercato di placare le polemiche du questi ultimi giorni sul governo, pare che i rapporti con Matteo Salvini siano un pochino tesi - stando a retroscena di stampa i due parlerebbero solo tramite le loro segretarie : "Quando ci sentiamo e dobbiamo affrontare un problema, troviamo sempre una soluzione. Oltre che politico, il rapporto umano è molto buono. E quando non ...

Governo : Salvini - "Conte e Di Maio persone leali - rapporto squisito" : "Ci può essere qualche confronto e qualche discussione parlamentare, ma il rapporto umano secondo me viene prima di tutto: con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è un rapporto squisito, perché ho trovato due persone leali, coerenti, oneste e positive. Poi è chiaro che tra Lega e 5 Stelle, ci possono essere divergenze. Se dipendesse da me, questo Governo andrà avanti fino alla fine". Lo ha detto Matteo ...

