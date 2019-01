Almeno 4 morti nell’esplosione nel centro di Parigi

Cuba - si ribalta bus di turisti : Almeno 6 morti : Tragico incidente stradale a Cuba. almeno sei persone sono morte e 30 sono rimaste ferite quando il bus sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre tentava un sorpasso. L’incidente è avvenuto nella regione di Guantanamo: il mezzo, della compagnia ‘Via Azul’, era diretto all’Avana e a bordo viaggiavano turisti stranieri, dei quali al momento non è stata resa nota la nazionalità. L'articolo Cuba, si ribalta bus di turisti: ...

Crolla una miniera d’oro in Afghanistan - Almeno trenta morti : almeno 30 persone sono rimaste uccise e sette ferite nel crollo di una miniera d'oro "non professionale" nel nord-est dell'Afghanistan. L'incidente e' avvenuto nel distretto di Kohistan nella provincia di Badakhshan, ha spiegato il governatore distrettuale Mohammad Rustam Raghi. Gli abitanti del villaggio avevano scavato un pozzo profondo 60 metri nel letto di un fiume per cercare l'oro. Erano dentro quando le mura sono cadute. "La gente ...

Los Angeles - sparatoria in un bowling : Almeno tre morti e quattro feriti : Lo scontro a fuoco in una sala da bowling, la polizia invita i residenti a non avvicinarsi alla zona

USA : Almeno 3 morti nei Parchi Nazionali dall’inizio dello “shutdown” : almeno tre persone sono morte nei Parchi Nazionali degli Stati Uniti dallo scorso 22 dicembre, cioè da quando è scattato lo “shutdown“, lo stop parziale delle attività federali, che avviene quando non si trova accordo sul bilancio del governo: lo riporta il Washington Post, sottolineando come in assenza di personale nei Parchi aumenti il rischio di incidenti. A differenza dei predecessori, il presidente Trump ha voluto lasciare ...

Prima guerra mondiale - un nuovo studio ridimensiona il numero dei morti italiani : furono Almeno 90mila in meno : I morti italiani stimati durante la Prima guerra mondiale sono 650mila. Si tratta di un dato immediato, arrivato appena dopo la Grande guerra e da allora nessuno lo aveva mai messo in discussione. Oggi però, un nuovo studio condotto da Alessio Fornasin, professore di Demografia all’Università di Udine, che da qualche anno sta lavorando su nuove fonti, ridimensiona il numero delle vittime stabilendo che potrebbe essere inferiore al previsto ...

India - crolla palazzo : Almeno sei morti : 23.00 almeno sei persone sono morte nel crollo di una parte di un palazzo a New Delhi. Secondo la polizia a causare l'incidente è stata l'esplosione di una bombola di gas. Altre otto persone sono state estratte vive mentre i soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali dispersi rimasti intrappolati nelle macerie dell'edificio.

Danimarca - incidente ferroviario sul ponte Great Belt tra le isole Zelanda e Fyn : Almeno 6 morti : Sarebbe di almeno 6 morti e di 8 feriti il bilancio del gravissimo incidente ferroviario avvenuto questa mattina su un ponte in Danimarca. L'incidente sarebbe avvenuto...

