Vittorio Sgarbi commosso | ' Fummo contrapposti | oggi lo rimpiango' Il leghista scomparso

Vittorio Sgarbi infuriato con Yann Moix : “Le 50enni non sono scopa****? Questo è un stronzo e un cornuto. Non capisce la pienezza di una donna tra i 35 e i 55 anni” : “Le 50enni per me sono invisibili, preferisco i corpi della donne giovani, tutto qua. Punto. Il corpo di una donna di 25 anni è straordinario, quello di una donna di 50 anni non lo è affatto”. A parlare così al mensile Marie Claire è stato lo scrittore francese Yann Moix. Parole, queste, che non sono piaciute affatto a Vittorio Sgarbi. Intervenuto durante il programma La Zanzara su Radio24, Sgarbi non ha usato, come al solito, mezze misure: ...

Ferrara - Vittorio e Elisabetta Sgarbi contro l'ampliamento di Palazzo dei Diamanti : Inizia così la lettera-petizione firmata da Vittorio Sgarbi, insieme alla sorella Elisabetta, e sottoscritta dalla Fondazione Cavallini Sgarbi insieme a diversi esponenti del mondo culturale e ...

Vittorio Sgarbi indignato : “Di Battista - un padre che sfrutta suo figlio!” : Vittorio Sgarbi mostra tutta la sua indignazione nei confronti di Alessandro Di Battista Vittorio Sgarbi va all’attacco di Alessandro Di Battista. “In qualunque momento esibisce suo figlio lo fa perché gli vuole bene o perché approfitta di lui che non può reagire?”, dice il critico d’arte in un video postato sulla sua pagina Facebook. “E’ giusto – chiede poi – che un padre utilizzi un figlio per ...

Vittorio Sgarbi - il discorso che massacra Di Maio e di Battista : "Morirete giovani" : Nel clima già tesissimo alla Camera per la discussione sulla legge di Bilancio, l'intervento di Vittorio Sgarbi ha infiammato gli animi con un durissimo attacco diretto al governo. Il critico, intervenuto a titolo personale, non ha risparmiato i grillini dell'esecutivo, tirando in ballo Luigi Di Mai

Manovra - Vittorio Sgarbi al M5S : “Morirete giovani - siete un partito vecchio” (Video Completo) : Vittorio Sgarbi durante la discussione della Manovra, attacca e critica il Movimento 5 Stelle Durante la discussione generale sulla legge di Bilancio, ci sono state forti tensioni tra opposizioni e maggioranza. L’ultima ha visto coinvolti i deputati del Pd e quelli della Lega, con il dem Luigi Marattin che ha accusato il leghista Nicola Molteni di averlo insultato. Inatteso paciere, il deputato del gruppo Misto, Vittorio Sgarbi. Che poi è ...

Striscia la Notizia - l'ultimo fuorionda di Vittorio Sgarbi : riceve una telefonata e impazzisce : A Striscia la Notizia l'ultimo strepitoso fuorionda di Vittorio Sgarbi, il quale riceve una telefonata. Ma si tratta di una semplice promozione. Dunque il critico d'arte mette giù. Poco dopo una seconda telefonata, in cui comincia a parlare con una vocina "castrata" con la quale imita le suore del c

Vittorio Sgarbi nel dibattito sulla riforma Franceschini. Si schiera con l'appello per l'autonomia delle soprintendenze archeologiche : Tra gli archeologi e gli studiosi italiani più in vista è battaglia sulle sovrintendenze. C'è un fronte che chiede di ritornare alle soprintendenze archeologiche separate - come prima della riforma Franceschini che le ha trasformate in soprintendenze "Archeologia, Belle Arti e Paesaggio" - e c'è un altro fronte che chiedono di rafforzare le "soprintendenze uniche". Con i primi si schiera Vittorio Sgarbi, che ha ...

Vittorio Sgarbi a Capodanno : «Io - il mio autista e una ragazza in autostrada» : Vittorio Sgarbi ha raccontato la sua visione del Natale e del Capodanno: ha detto, durante un'intervista radiofonica a "I Lunatici", il programma di Radio 2, di non averlo mai...

Vittorio Sgarbi : “mai festeggiato il Natale - le tombolate mi fanno cagare - mettetevele nel culo” : Vittorio Sgarbi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Sgarbi ha raccontato il suo rapporto con il Natale: “Io e il Natale? Sono nato l’8 maggio del ’52, quindi non mi riguarda. Il 25 dicembre è nato un altro, io non festeggio il 25 dicembre, che Gesù sia una figura ...

Vittorio Sgarbi a Capodanno : «Io - il mio autista e una ragazza in autostrada» : Vittorio Sgarbi ha raccontato la sua visione del Natale e del Capodanno: ha detto, durante un'intervista radiofonica a "I Lunatici", il programma di Radio 2, di non averlo mai...

Vittorio Sgarbi : "Il Natale? Mai festeggiato" : Vittorio Sgarbi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.prosegui la letturaVittorio Sgarbi: "Il Natale? Mai festeggiato" pubblicato su Gossipblog.it 22 dicembre 2018 08:54.

Vittorio Sgarbi - show in diretta televisiva ospite di Matrix : Vittorio Sgarbi, uno dei personaggi più noti della televisione italiana, fa ancora parlare di sé e questa volta lo fa in collegamento da Agrigento nella trasmissione Matrix. I suoi assistenti, hanno mandato una diretta Facebook, nella quale il critico d'arte disprezza la conduzione del programma. Vittorio Sgarbi: "questi non sanno fare televisione" Si è trattato di un vero e proprio show, quello messo in atto da Vittorio Sgarbi durante la ...

Aida Nizar "innamorata" di Vittorio Sgarbi/ La dedica : "lui si merita una donna come me!" - Pomeriggio 5 - : Aida Nizar ospite a Pomeriggio 5. La spagnola da Barbara d'Urso parlerà della 'passione' che nutre nei confronti di Vittorio Sgarbi?

Aida Nizar/ La spagnola e "l'amore" per Vittorio Sgarbi : arriva la dichiarazione dalla d'Urso? - Pomeriggio 5 - : Aida Nizar ospite a Pomeriggio 5. La spagnola da Barbara d'Urso parlerà della 'passione' che nutre nei confronti di Vittorio Sgarbi?