Smog Firenze | il Comune proroga 5 giorni di divieti per gli Euro 1 e 2

meteoweb.eu

: #firenze: Smog: prorogato il blocco del traffico - NotizieFirenze : #firenze: Smog: prorogato il blocco del traffico - ANSA_motori : #Smog: prolungato divieto veicoli più inquinanti a #Firenze Fino a 16/1 per #motocicli a 2 tempi Euro 1, autovettur… - ANSA_motori : Smog: prolungato divieto veicoli più inquinanti a #Firenze e Comuni limitrofi. Fino a 16/1 per motocicli a 2 tempi… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Ildifino al 16 gennaio l’ordinanza anti. Il provvedimento prevede il blocco dei mezzi piu’ inquinanti e una serie di misure di limitazione del traffico a tutela della salute.Il nuovo bollettino di Arpat, l’agenzia per l’ambiente della Regione Toscana, comunica cheresta al livello due dell’indice di criticita’ per la qualita’ dell’aria: sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera delle polveri sottili (Pm10) nell’ultima settimana. Non sono previste, nel frattempo, condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti.Le ripercussioni non riguardano solo i veicoli. A livello domestico sara’ vietato accendere caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento. Inoltre, ...