Serena Williams è la star di Allure

Australian Open 2019 - le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Novak Djokovic e Serena Williams - difficilissima un’affermazione italiana : Stanno per scattare gli Australian Open di tennis, ma già da tempo si può scommettere sui vincitori del primo Slam stagionale: appare chiaro che i Favoriti per il successo finale siano il serbo Novak Djokovic e la statunitense Serena Williams. Al femminile però c’è un po’ più di incertezza, mentre tra gli uomini la lotta appare ristretta al massimo a due o tre nomi. Prenderemo ad esempio le quote offerte da Lottomatica al 10 gennaio, ...

Australian Open - tabellone donne : Wozniacki con Kerber - Venus e Serena Williams da Halep : Inserita nell'ottavo di Simona Halep, debutta contro Dalila Jakupovic , numero 82 del mondo con un best ranking di numero 42, che l'ha sconfitta l'anno scorso sull'erba a Nottingham. La slovena però ...

Australian Open 2019 - sorteggio tabellone femminile : possibile ottavo Halep-Serena Williams - Wozniacki nel terzo turno della Sharapova : sorteggio molto particolare, quello del tabellone femminile degli Australian Open 2019. Dalla Margaret Court Arena sono arrivati dei responsi che rendono piuttosto complicato ogni pronostico da fare per il torneo che comincerà lunedì 14 gennaio e finirà, per le donne, sabato 26. La vincitrice dello scorso anno, Caroline Wozniacki, era presente al sorteggio e ha ricevuto dalla sorte l’accoppiamento con Alison Van Uytvanck (Belgio), forse ...

Australian Open al via : Djokovic e Serena Williams favoriti - ma occhio agli outsider di lusso : Australian Open, Novak Djokovic e Serena Williams partono certamente con i favori del pronostico nel primo Slam della stagione 2019 Novak Djokovic e Serena Williams. Sono lori i grandi favoriti per l’edizione numero 107 degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, al via lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Il torneo avrà il montepremi più alto di sempre, circa 37 milioni di euro e per la prima volta ci ...

Roger Federer parla del suo rapporto con Serena Williams : E adesso in questa arena sfiderò di nuovo una delle più grandi campionesse del nostro sport, è grandioso '. A Federer è stato anche chiesto se possiede il numero di telefono di Serena. ' Non ho il ...

Serena Williams saluta con una vittoria : Di scena il Gruppo B nella sesta giornata della 31ª edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'ITF, in programma fino a sabato sul veloce indoor della '...

Hopman Cup - Serena Williams vince ma gli Usa battuti dalla Gran Bretagna : L'ex numero uno del mondo regola per 6-1, 7-6, 7-2, Katie Boulter ma Cameron Norrie supera Frances Tiafoe per 7-6, 7-4,, 6-0 e nel doppio misto i britannici la spuntano per 3-4, 2-5,, 4-3, 5-4,, 4-1. ...

Serena Williams contro Roger Federer - i grandi del tennis di fronte per la prima volta : Roger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsÈ rara nello sport la possibilità di vedere uomini e donne gareggiare insieme. Accade nell’equitazione, nei tuffi sincronizzati e poco ...

Hopman Cup – Selfie - risate e sana competizione : Roger Federer e Serena Williams in campo da avversari [GALLERY] : Roger Federer e Serena Williams rubano la scena nella sfida di Hopman Cup: due leggende viventi in campo fra Selfie e sana competizione La Hopman Cup ha fatto un grande regalo ai tifosi del tennis: vedere Roger Federer e Serena Williams avversari in un match. La competizione per nazionali, che si sta giocando a cavallo fra 2018 e 2019, ha messo di fronte Svizzera e Stati Uniti, con le due più grandi stelle del tennis mondiale sullo stesso ...