Oroscopo del giorno 12 gennaio | incertezza per i Pesci

Oroscopo dei primi sei mesi del 2019 : bene il Leone - periodo negativo per il Cancro : L'Oroscopo del 2019 impone ai nati sotto tutti i segni zodiacali di fare i conti con le influenze astrali che da sempre governano la vita. A volte esse ci mettono davanti a situazioni poco piacevoli, altre volte ci gratificano con alcune sorprese. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci, in particolare, nel primo semestre del 2019, ovvero da gennaio a giugno. L'Oroscopo da gennaio a giugno dei segni da Ariete a Vergine Ariete: non starete mai fermi. La ...

Oroscopo Ada Alberti : previsioni del weekend a Pomeriggio 5 : Oroscopo 12-13 gennaio Ada Alberti: le stelle svelate a Pomeriggio Cinque Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio 5. L’astrologa è stata protagonista nel programma condotto da Barbara d’Urso, che è tornato in onda lunedì scorso dopo la pausa natalizia. Chiuse le feste Ada Alberti ha allietato l’appuntamento del venerdì del rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset con i suoi consigli per ...

Oroscopo del 25 gennaio : segni d'Aria sulla cresta dell'onda : In questo venerdì troviamo Sole e Mercurio in Acquario. Marte e Urano in Ariete, mentre Giove e Venere in Sagittario. Plutone e Saturno in Capricorno: la Luna invece stazionerà nel segno della Bilancia. Nodo Lunare in Cancro nella terza casa, gli influssi odierni saranno maggiormente favorevoli per i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario. Gemelli super Ariete: volatili e sfuggenti. Venerdì che vedrà i nativi darsi da fare in molteplici direzioni ...

Oroscopo della settimana fino al 20 gennaio con pagelle : buone notizie per l'Acquario : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare spazio all'Astrologia settimanale. A tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come sempre, le analisi astrologiche presentate nell'articolo di oggi riguardano in esclusiva i segni dello Zodiaco relativi ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Oroscopo del 24 gennaio : Vergine e Acquario i favoriti del giorno : In questo giovedì 24 gennaio 2019 troviamo Giove e Venere in Sagittario. Marte e Urano in Ariete. Mercurio, Saturno e Plutone in Capricorno. Luna in Vergine e Sole in Acquario. Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella terza casa. Toro scontroso Ariete: gli sfavorevoli influssi lunari andranno ad inficiare la serenità dei nativi questo giovedì. favoriti i nati con ascendente in Vergine. Toro: l'influenza odierna dei pianeti renderà burberi i ...

Oroscopo weekend del 12 e 13 gennaio : pensieri per Acquario - libertà per Leone : L’Oroscopo del weekend del 12 e 13 gennaio 2019 prevede tante novità per i segni zodiacali ma anche conferme in merito a scelte amorose e lavorative. Sarà un fine settimana impegnativo per Ariete e Pesci, mentre Vergine e Bilancia dovranno limitare le liti in amore o con persone vicine alla sfera familiare. Scopriamo cosa riservano le stelle ai dodici segni per questo freddo fine settimana di gennaio. Questioni da risolvere per Ariete Impegni ...

Oroscopo del giorno oggi Venerdì 11 gennaio 2019 : Oroscopo del giorno oggi Venerdì 11 gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Venerdì 11 gennaio 2019 Oroscopo del giorno Ariete Scoprirai un fatto che completerà le informazioni che avevi su qualcuno che stai conoscendo a ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi e del weekend : previsioni 11 gennaio : Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 11 gennaio, e del weekend: previsioni segno per segno Anche oggi a I Fatti Vostri sarà ospite Paolo Fox il quale sarà chiamato a rendere conto del volere dei pianeti e delle stelle grazie alle sue previsioni segno per segno. Ma prima di scoprire anche i voti assegnati dal suo Oroscopo di oggi, 11 gennaio, andiamo a scoprire alcune succose anticipazioni sulle previsioni della giornata di oggi. Se l’Ariete ...

Oroscopo del giorno 12 gennaio : parte bene il week-end per Capricorno e Pesci : L'Oroscopo del giorno 12 gennaio è disponibile per essere consultato. L'astrologia applicata alla giornata di sabato è pronta a spianare la strada a coloro in attesa di sapere come potrebbe presentarsi la partenza di questo nuovo week-end. In primo piano, come al solito, la classifica stelline quotidiana con le previsioni su amore e lavoro per i segni dalla Bilancia fino a Pesci. Iniziamo subito in grande stile mettendo in evidenza qualche ...

Oroscopo terza settimana del mese : premiati Toro - Cancro e Leone : L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio è arrivato, puntuale come sempre all'appuntamento con voi lettori. Quest'oggi ad essere analizzati dall'Astrologia sarà, come da titolo, la terza settimana di gennaio, messa sotto controllo in relazione ai dodici segni dello zodiaco. Ad avere ottime occasioni durante i prossimi sette giorni saranno solamente in tre: Toro, Cancro e Leone, mentre tutti gli altri viaggeranno sulla media sufficienza. ...

Oroscopo del weekend del 12 e 13 gennaio : incontri per l'Ariete - Acquario insoddisfatto : Nella mappa dei cieli, l'Oroscopo indica pronostici portentosi, approfondendo il transito planetario ed esortando i segni zodiacali [VIDEO]a migliorarsi. Come andrà questo weekend, puntando i riflettori sulla passione e sulla fortuna? L'affinità assoluta tra Saturno e Capricorno creerà una forte alleanza: questo pianeta e il decimo segno sono in corrispondenza diretta per ottenere il successo. weekend al top anche per l'Ariete, Bilancia e il ...

Oroscopo 2019 dello Scorpione : sarà l'anno delle rivincite ma solo nei primi sei mesi : Lo Scorpione (segno d'Acqua), secondo gli studiosi dell'Oroscopo, sarà particolarmente tenace che nel corso dei primi sei mesi del 2019 e proprio in questo periodo vedrà premiata la sua buona volontà soprattutto nel mondo del lavoro, ambito nel quale è solito muoversi con speciale abilità, nonostante la perdurante crisi economica generale. Le persone che sono nate sotto questo segno dello Zodiaco amano accettare le sfide e mettersi alla prova ...

Oroscopo Paolo Fox del 10 gennaio 2019 : le previsioni di oggi : previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio a I Fatti Vostri L’Oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti de I Fatti Vostri. Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 10 gennaio. Ieri Fox ha anticipato le previsioni di oggi. L’Ariete è tormentato da influenze negative di cui deve liberarsi entro oggi. Il Toro è aiutato in tutti campi da Saturno. I Gemelli devono concentrarsi di più sul lavoro. Il Cancro vivrà belle ...