Matteo Salvini | sfogo privato contro M5s e Giuseppe Conte | Così non si va

Sanremo Claudio Baglioni contro Matteo Salvini : Le dichiarazioni che ha fatto Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non riconfermare Baglioni per i prossimi Festival di Sanremo: «Mai più all’Ariston se ci sono io», avrebbe detto. «Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di ...

Luca Zaia avverte Matteo Salvini : 'Immigrazione - la prova del nove. Occhio al golpe' : 'Questo fastidio che si respira nei nostri confronti, la lotta contro Salvini e la Lega è il Gattopardo che non vuole rassegnarsi al fatto che un certo mondo è finito. Ci dicono razzisti, non umani...

Leoluca Orlando perde miseramente la guerra contro Matteo Salvini : l'ufficio anagrafe... : Trenta pratiche già istruite restano in attesa all'ufficio anagrafe di Palermo, mentre per quelle nuove si prende tempo per capire il da farsi. Passano i giorni e aumenta il numero delle istanze di iscrizione presentate da immigrati richiedenti asilo non ancora accolte. Nei giorni scorsi in modo pla

Luca Zaia avverte Matteo Salvini : "Immigrazione - la prova del nove. Occhio al golpe" : Presidente Luca Zaia, sembra che sui migranti il contratto scricchioli un pochino... «Rousseau, che non è la piattaforma dei grillini, è stato il padre della rivoluzione francese. Ha scritto il "contratto sociale", un tomo fondamentale e ispiratore della democrazia moderna. Dice che il popolo delega

Giuseppe Conte seppellito dal sondaggio : il 63% degli italiani sta con Matteo Salvini : Per Matteo Salvini è una questione di 'principi e civiltà'. Detto in altro modo, il problema non è tanto capire chi pagherà pranzi e cene ai 49 migranti arrivati ieri a Malta, ma stabilire chi comanda ...

Paolo Becchi : il piano di Giuseppe Conte per far fuori Matteo Salvini : Che la cosa dovesse prima o poi accadere, c'era da aspettarselo. Quando un partito, come il M5S, non è in grado di esprimere dal suo interno una leadership forte, una classe dirigente autorevole e si trova costretto a pescare fuori dalle sue acque, i problemi non possono tardare a manifestarsi. Cert

Trivelle. Matteo Salvini umilia i grillini : “Stupido bloccare autorizzazioni” : Lega all’attacco dei grillini. Gli alleati di Governo litigano su tutto. I nodi sono venuti al pettine. Da una parte

Alessandro Sallusti - sulla prima pagina del Giornale il 'naufragio' di Matteo Salvini : ' Salvini fa naufragio '. Alessandro Sallusti sulla prima pagina de il Giornale fa questo titolo brutale sul ministro dell'Interno leghista che ieri 9 gennaio, mentre si trovava in Polonia, è stato ...

Matteo Salvini - la sua linea sugli immigrati era efficace. Ora con Conte e Di Maio riprenderanno gli sbarchi : C'è qualcosa che Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non hanno considerato. Il loro complotto contro Matteo Salvini si tradurrà infatti in nuovi sbarchi. E considerando che l'unico risultato positivo - a ...

Rai - Matteo Salvini : "Fabio Fazio guadagna in un mese quanto io in un anno" : "Ho fatto due conti, così. Fabio Fazio mi è simpatico, come me stima Fabrizio De Andrè. Probabilmente guadagna in un mese quello che forse il ministro guadagna in un anno, per andare in tv a fare lo show mentre io mi occupo della sicurezza dei cittadini. Di 60 milioni di persone", sbotta Mattteo Sal

"Questi M5s stanno diventando incomprensibili". Lo sfogo di Matteo Salvini ai suoi : Ci deve essere un motivo se tutti, da ieri pomeriggio, gli dicono: "Guarda che siamo caduti in trappola". Giorgetti, che da tempo non ne più, ma anche Molteni, Molinari, Fontana... Zaia è stato tra i primi all'alba a ragionare sulla gravità dell'accaduto. È sembrato un assedio, di telefonate, messaggi, incontri. E oggi gli hanno ripetuto: "Guarda che la trappola non riguarda solo i migranti, ci vogliono prosciugare le ...

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : 'Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte' : Che viene di fatto bocciata dal 55 per cento degli elettori perché non 'aiuterà la ripresa dell'economia italiana'.

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : "Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte" : Suona una campana d'allarme per Matteo Salvini. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, il leader della Lega ha perso consensi all'interno del governo, a differenza di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che invece hanno guadagnato. Alla domanda: "Chi conta di più nel governo?", gli

Matteo Salvini attacca i guadagni di Fabio Fazio : "Al mese quanto me in 1 anno" : Faccio il mestiere più bello al mondo, sono felice del sostegno che ottengo. Non mi interessano i quattrini, nè gli show in tv, ma pretendo rispetto'.