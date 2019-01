Juncker chiede a Romania tregua interna durante presidenza Ue Iohannis | “Lo stato di

Migranti - Juncker attacca Austria e Paesi di Visegrad : “Su Frontex sono ipocriti”. Belgio chiede indagine sulle fake news : “L’elefante nella cristalleria è l’ipocrisia“. Jean Claude Juncker sta “perdendo la pazienza” e attacca, senza mai citarli, l’Austria e i quattro Paesi di Visegrad. Il tema è quello del rafforzamento della protezione delle frontiere esterne all’Unione europea, fortemente voluto proprio da Vienna e dagli Stati sovranisti dell’Est. Salvo le frenate e retromarce degli ultimi giorni che hanno ...

Martin Selmayr - il Parlamento Ue chiede la testa del braccio destro di Juncker : Il Parlamento europeo ha chiesto la testa di Martin Selmayr, il Segretario generale della Commissione europea ed ex potentissimo capo di Gabinetto del presidente Jean-Claude Juncker. Lo ha fatto con una risoluzione approvata in Plenaria a Strasburgo, il 13 dicembre, in cui analizza l’operato del Mediatore europeo (Ombudsman), incaricato di indagare sulle denunce per cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee e che si è occupato ...

Brexit : May chiede «aiuto» alla Ue ma incassa il «no» di Juncker e Merkel : «Abbiamo detto che non c'è un'ulteriore apertura sull'accordo di uscita» della Gran Bretagna dalla Ue. Così la cancelliera Angela Merkel ha commentato l'incontro con la premier britannica Theresa May, ...

Brexit : May chiede «aiuto» alla Ue ma incassa il «no» di Juncker e Merkel : La Camera dei comuni tornerà a esprimersi sul divorzio Londra-Ue a inizio 2019. Theresa May è impegnata in un tour de force europeo, con colloqui con Angela Merkel, Donald Tusk e Jean-Claude Juncker nel tentativo di ottenere concessioni sul nodo del confine irlandese ma per ora ha ricevuto solo dei «no»...

L'offerta dell'Italia alla Ue : tetti di spesa per pensioni e reddito di cittadinanza Ma Juncker chiede un taglio di 10 miliardi : Due clausole di «spesa equivalente» per abbassare le uscite di 3,5/4 miliardi di euro. Più investimenti e spending review per convincere il presidente della commissione Ue.

Renato Brunetta tifa sciagura? Chiede la resa a Juncker e agita lo spettro della Troika : ... con ipotesi di crescita realistiche, ovvero ipotizzando un tasso di crescita del Pil pari al +0,9% per quest'anno e del +0,5-0,8% per l'anno prossimo, considerando che, nel frattempo, l'economia ...

Italia-Ue - al G20 spiragli per un nuovo accordo. Juncker chiede modifiche sulle pensioni : Il tabù è infranto. E lo conferma con i toni da mite professore che sale riluttante in cattedra di fronte ai giornalisti, Giovanni Tria. Il 2,4 per cento di deficit può essere abbattuto, sacrificato sull’altare della trattativa con Bruxelles. Lo 0,2 è una conquista ormai data per assodata. Ma alla Commissione europea non basta. ...

Manovra - trattativa a cena tra Italia e Ue. Juncker chiede 0.4% di deficit in meno Conte gli offre 4 miliardi per la crescita : “Non siamo in guerra“. Anzi, “ti amo, Italia”, pronunciato in Italiano in favore di microfoni e taccuini. Jean-Claude Juncker ribadisce il concetto arrivando al Consiglio Ue straordinario sulla Brexit. Ieri sera il presidente della Commissione, accompagnato dai commissari economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ha incontrato a cena il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia ...

Il governo chiede pietà all'Ue e Conte va a cena con Juncker : Jean-Claude stai sereno, la butta là Giuseppe Conte, perché "io non sono preoccupato". Domani il vertice europeo, stasera la cena con il presidente della Commissione, al tredicesimo piano di palazzo Berlaymont. "Incontrerò Juncker e mi confronterò con lui. Spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo serenamente in modo molto costruttivo - dice il premier - Ho varie argomentazioni, le esporrò a tavola". Anche Luigi Di Maio adesso vuole ...

Salvini : "Chiederemo a Juncker stop sanzioni preventive" : "A Juncker spiegheremo che questa è una manovra economica che fa crescere il Paese, che crea lavoro, garantisce il diritto alla salute, allo studio e alla pensione. Gli chiederemo di rivederci tra un anno per verificare se erano giusti i conti degli italiani e del governo italiano o quelli della commissione europea". Così Matteo Salvini, a Villasimius (Cagliari) in visita a un immobile confiscato a un trafficante di droga, ha anticipato, pur ...