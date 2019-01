Ecco l’oggetto cosmico più luminoso mai scoperto nel cosmo primordiale | la luce che

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Dopo 20 anni di ricerche, gli astronomi sono riusciti a scovare grazie al potente occhio del telescopio spaziale Hubble il quasar piùmainel, brillante quanto 600 trilioni di soli, fornisce una visione unica del nostro universo come doveva apparire 13 miliardi di anni fa, appena un miliardo di anni dopo il Big Bang.Ribattezzato dagli scienziati con il lungo nome di J043947.08+163415.7, il quasar – riporta Global Science – è stato identificato da un team internazionale di ricercatori guidato dall’Università dell’Arizona a Tucson. Tra gli autori dello studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, anche Marco Bonaglia dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Firenze, che ha combinato i dati di Hubble con quelli raccolti dal Large Binocular Telescope (Lbt) in Arizona. “I dati di alta qualità che abbiamo ottenuto con ...