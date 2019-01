Ciclismo | le corse di gennaio con la programmazione tv | via dall’Australia

Blastingnews

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Tre mesi dopo il Giro di Lombardia il grandeè pronto a rimettersi in moto. Già a metàla stagione 2019 offre degli appuntamenti interessanti, con tanti campioni in gara, per avvicinarsi ai momenti più caldi del calendario internazionale. Com'è ormai tradizione, il World Tour scatta dall'Australia con il Tour Down Under, per una sfida tra grandi velocisti ma non solo. Altri big hanno, invece, scelto un avvio decisamente più difficile con la Vuelta San Juan, in Argentina. Inoltre, a fine mese, anche in Europa si daranno i primi colpi di pedale nelle prove della Challenge Maiorca.: Sagan e Viviani al Down Under La stagione 2019 delsta per aprire il sipario. Martedì, 15, scatta il Tour Down Under, la corsa australiana in sei tappe che fa da apertura per il calendario World Tour. Già domenica, 13, però, i corridori che saranno al via del ...