Usa | a rischio viaggio Trump a Davos se shutdown prosegue | WSJ

MenopaUsa - legame tra vampate persistenti e rischio cancro : Esiste un legame fra le vampate persistenti in Menopausa e il cancro al seno. Lo rivela una nuova ricerca scientifica secondo cui le donne in Menopausa che soffrono di vampate di calore per diversi anni hanno un rischio maggiore di avere un tumore. Lo studio americano è stato pubblicato su Menopause, la rivista ufficiale della North American Menopause Society (NAMS). La ricerca ha coinvolto ben 25mila donne che sono state seguite dagli esperti ...

RagUsa - Donnafugata Resort : a rischio 45 lavoratori : Ragusa, Donnafugata Resort, a rischio 45 lavoratori. Il consigliere Pd Mario D’Asta “occorre intervenire per evitare questa emorragia occupazionale”.

Effetto Shutdown : dati macro Usa a rischio rinvio : Molti dati macro USA in calendario potrebbero saltare nei prossimi giorni, a causa dello Shutdown , il blocco degli uffici governativi imposto dalla mancata approvazione del Bilancio. E' quanto ...

Diabete2 : alcuni farmaci molto Usati metterebebro a rischio il cuore : Uno studio appena reso noto, realizzato dalla Northwestern Medicine di Chicago, su un campione considerevole di 132.737 pazienti, ha evidenziano un maggior rischio di eventi cardiovascolari connessi con l'utilizzo di due farmaci largamente utilizzati per la prevenzione e la cura del diabete. I farmaci in questione sarebbero le sulfoniluree e l'insulina basale. Lo studio, di prossima pubblicazione sulla rivista scientifica americana JAMA Network ...

Fed e rischio shutdown : gli Usa pesano ancora sui mercati : ... invece in Germania l'indice Gfk è previsto stabile a gennaio a 10,4 punti, lo stesso livello di dicembre, nonostante vi sia la prospettiva di un rallentamento della prima economia europea. Il Pil ...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : Dopo il tonfo di Wall Street e la flessione di Tokyo dell'1,1%, i listini europei temono la possibilità che il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del governo federale a partire da domani. Incertezze anche da dimissioni Segretario alla Difesa Usa. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette "tre streghe"...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : ... alias riduzione costante ed automatica del bilancio, ha dato lo spunto per un ulteriore calo dei listini azionari, scatenando i timori di rallentamento dell'economia Usa enfatizzati proprio dall'...

Trump e il rischio recessione da bolla negli Usa : Ed il cerchio si chiude: in generale la politica ama l'eccesso di credito e detesta le politiche monetarie conservative. L'argomento standard è quello di dire che i politici non amano le politiche ...

Mom 7 a rischio a caUsa dei nuovi contratti : Anna Faris ed Allison Janney chiedono un aumento salariale : Mom 7 a rischio? La comedy più vista della CBS insieme a The Big Bang Theory (in dirittura di arrivo) e al suo spin off Young Sheldon, rischia davvero di non ottenere il rinnovo e tutto per via di una lunga contrattazione per un aumento salariale chiesto dalle due protagoniste ovvero Anna Faris ed Allison Janney. Con la fine di The Big Bang Theory, la rete dovrebbe puntare proprio sulle altre due commedie che ogni settimana finiscono sul ...

Usa - muro con Messico : rischio shutdown : 4.32 L'amministrazione americana rischia un nuovo parziale 'shutdown', ovvero il blocco parziale delle attività federali per mancanza di fondi. Lo stallo riguarda i soldi per il muro al confine con il Messico da inserire in bilancio. Il presidente Donald Trump insiste nel volere 5 miliardi di dollari per il muro mentre i democratici ne hanno offerti 1,3, ovvero quelli attualmente previsti. Il termine per trovare un'intesa scade alle 24 di ...

Milan - Higuain e Gattuso sotto accUsa : futuro a rischio : Il Milan torna a casa da Atene con il morale sotto terra, un'eliminazione dolorosa e tanti, troppi, dubbi sul futuro. Perché la sconfitta contro l'Olympiacos non solo rischia di congelare i programmi ...

Comparto banche Usa depresso - esiste rischio contagio per tutta la borsa? : A frenare il mercato nell'acquisto di titoli bancari non sono le quotazioni, le banche sono infatti relativamente economiche in questa fase, ma il timore di un rallentamento dell'economia che il ...

Bere alcol moderatamente riduce il rischio di ricovero : lo rivela uno studio Italia-Usa : Assumere alcol in maniera responsabile può ridurre il rischio di ricoveri ospedalieri rispetto ai grandi bevitori e agli astemi. È quanto si evince da uno studio effettuato dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) in collaborazione con il Dipartimento di Nutrizione della Scuola di Salute Pubblica "TH Chan" dell'Università di Harvard. L'iniziativa fa parte del progetto Moli-sani che, lanciato nel 2005, mira a dimostrare la correlazione tra ...

Astronomia - analogie tra gli asteroidi Bennu e Ryugu : quest’ultimo è troppo roccioso - a rischio il touchdown della sonda HayabUsa2 [FOTO] : 1/5 Credit: JAXA ...