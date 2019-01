Redmi Note 7 | un nuovo cellulare di fascia media con camera posteriore da 48 MP

Xiaomi annuncia gli smartphone Redmi Note 7 e Note 7 Pro con fotocamera da 48 megapixel : L’azienda cinese Xiaomi ha annunciato i nuovi smartphone Redmi Note 7 e Note 7 Pro con fotocamera da 48 megapixel. I due prodotti condividono buona parte della scheda tecnica, la differenza è proprio nel comparto fotografico posteriore. Il Redmi Note 7 conta su una dual-camera con sensore principale da 48 megapixel Samsung ISOCELL Bright GM1 e uno secondario da 5 megapixel per la profondità di campo. Il Redmi Note 7 Pro ha la medesima ...

Il CEO di Xiaomi ci stuzzica mostrando brevemente in video l'imminente Redmi Note 7 : Xiaomi Redmi Note 7 mostrato brevemente in un video hands-on direttamente dal CEO dell'azienda.

Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna alla MIUI 10.2 Global con diverse novità : Xiaomi Redmi Note 5 sta ricevendo un importante aggiornamento che lo porta alla MIUI 10.2 Global ed introduce tante piccole novità.

Nuove informazioni su Meizu Note 9 e Redmi Note 7 - in arrivo a breve : Scopriamo alcuni dettagli su Meizu Note 9, che dovrebbe utilizzare una fotocamera da 48 megapixel, e Redmi Note 7 che dovrebbe adottare uno Snapdragon 660.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting : ecco Samsung Experience 9.5 : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting, che permette agli utenti di installare Samsung Experience 9.5, direttamente da Samsung Galaxy Note 9.

Xiaomi Redmi Note 4 : arriva Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid : Xiaomi Redmi Note 4 riceve Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid versione 5: ottima autonomia e molte personalizzazioni; la fotocamera potrebbe essere migliore.

Asus Zenfone 4 - Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie : Dal database di Geekbench arriva la conferma sono in preparazione gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro

Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile : Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile, basata su Android 6.0 Marshmallow: aggiunte anche funzioni di schermo condiviso e switch rapido fra applicazioni. Sarà l'ultimo aggiornamento per questo dispositivo.

Xiaomi ha deciso di abbandonare il supporto software per Mi 5 e Redmi Note 3 - apprezzati dispositivi del 2016 : Non molto positiva per gli utenti che hanno deciso di acquistare due prodotti firmati Xiaomi è la notizia diffusa nelle scorse ore.

Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie - Xiaomi Redmi Note 5 patch e bugfix : Importanti aggiornamenti sono in fase di rollout per tre smartphone Android: Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 nuove patch di sicurezza e qualche bugfix.