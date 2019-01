Ok a emendamento su quorum referendum

Riforme - approvato l'emendamento sul quorum nel referendum : l'emendamento del parlamentare costituzionalista del Pd, Stefano Ceccanti, che prevede il quorum nel referendum propositivo e in quello abrogativo, è stato approvato dalla commissione Affari ...

Referendum propositivo e abrogativo - relatrice M5s in favore di emendamento Pd : “Quorum al 25%” : Non solo per il M5s non è più un tabù il quorum al Referendum propositivo, come annunciato dalla Lega due giorni fa, ma è stata raggiunta l’intesa sulla soglia proposta dal Partito democratico. Dopo che il Carroccio ha ritirato l’emendamento che stabiliva il quorum al 33%, oggi la relatrice grillina del provvedimento ha dato parere positivo alla proposta Pd di fissarlo al 25 per cento. Oggi la Commissione Affari costituzionali della ...

Referendum propositivo - M5s dice sì all'emendamento Pd per il quorum al 25% : La relatrice al ddl che introduce il Referendum propositivo, Fabiana Dadone (M5s), ha dato parere positivo a un emendamento del Pd che prevede il quorum al 25%.La Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato l'esame dei 270 emendamenti al ddl sul Referendum propositivo con la relatrice Dadone che ha espresso il parere su di essi.Dadone ha dunque detto sì a un emendamento di Ceccanti per il quale il Referendum, sia ...

