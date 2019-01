L’internazionale sovranista di Salvini ha qualche problema

ilpost

: L’internazionale sovranista è una boiata pazzesca. Immigrazione, alleanze, affari. La farsa del sovranismo spiegata… - ilfoglio_it : L’internazionale sovranista è una boiata pazzesca. Immigrazione, alleanze, affari. La farsa del sovranismo spiegata… - DentiRotti : RT @claudiocerasa: L’internazionale sovranista è una boiata pazzesca. Velletairismo + trucismo = Salvini. Nella globalizzazione le isole no… - DentiRotti : RT @ilfoglio_it: L’internazionale sovranista è una boiata pazzesca. Immigrazione, alleanze, affari. La farsa del sovranismo spiegata con il… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) È andato in Polonia per costruire l'alleanza di destra in vista delle elezioni europee di maggio, ma i polacchi non sono sembrati entusiasti