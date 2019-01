Inter su Emerson Palmeri - l’agente fa il punto sul calciomercato : Emerson Palmeri Interessa all’Inter di Luciano Spalletti, il mercato di gennaio si accende in casa nerazzurra: le ultime Emerson Palmeri è balzato sulle prime pagine dei giornali di ieri per un presunto Interessamento da parte dell’Inter. I nerazzurri intendono rafforzare la propria rosa con un esterno di fascia, così da utilizzare Asamoah anche come mediano. A tal proposito hanno sondato il terreno col Chelsea per Emerson, ma ...